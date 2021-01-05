南加租房市場慘淡… 房客殺價房東愁

疫情之下，出租屋對一些房東來說不掙錢，還賠錢。（檔案圖）

南加租房市場慘淡，華人租客 市場已出現供過於求的跡象，受新冠疫情和中美關係影響，華人租客逐漸減少，且面對將來簽證與工作的不確定性，不少華人偏向短租，或趁機與房東 討價還價。房東則承受比以往更長的空租時間，且有的扛不住，只能降價。

房屋在租房市場停留時間變長。聖蓋博谷華人李小姐的出租房屋廣告，刊登一個月多都沒有租出去。她說，房子地處鬧市，交通便利，換作以往早就租掉了，現在雖然陸續有人看房，但幾乎都在討價還價。

在聖蓋博谷一個套間800元且包水電網路，是以往正常行情，但現在有人覺得價格太貴，想以750元或更低價格租賃。也有的人只能租一、兩個月，以前房客怎麼也都住上一年，現在半年已算長租。還有疫情前，房東通常要求房客如要搬出，提前一個月講就好，現在至少要提前一個月半月講才行。

在租房版面上，房屋出租者多於租客，有的房東甚至在出租標題上寫著「降價100元」字眼吸睛。還有不帶私人洗手間的聖蓋博市雅房，只要400多元，華人房東朱先生表示，這個價格是十年前才能看到的價格，現在出租市場遇冷，主要是供求失調，很多留學生大部分在中國，沒人求租。以往都是出租房說的算，現在位置調換，租客知道市場上房子多，所以會盡量壓低價格。那些有還貸壓力的房東可能會降價出租，也有房東覺得價格低乾脆不租，等待疫情過後房租上漲。

更有租客拖欠房租，破壞房屋，讓房東倒貼錢。華人房東Tina最近有房客兩個月沒有付房租，直接跑路。她表示，租房太不容易，這個租客住在這裡小半年時間內，光是叫通水管就三次，他不會用洗碗機和攪拌器，把雞骨頭、肉骨頭卡在洗碗機的排水管，害得她每次都要花100多元叫人維修。更惡劣的是，最近拖欠兩個月房租後乾脆跑路，留下一屋子垃圾和五個床墊，讓她心好累，短時間不想把房子出租，否則不但沒掙錢還要賠錢。

未來的不確定，讓租客對價格很敏感。南加大學生蘇小姐最近在找房子，她說，現在工作簽證很難辦，所以她打算用完OPT就回台灣，因此租房時都會表示不會長租，且因為未來的不確定，也想在房租上多節省一些錢，因此選擇房子的時候，會優先考慮價格。