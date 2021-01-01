有利房貸條件增 進場好時機

川普總統已於日前簽署第二波的經濟紓困法案，然而這項消息並未如大多數人原先想像那樣影響市場； 十年期美國國債收益率為0.94，與過去幾周保持相同水平。由於貸方也開始專注於為投資 物業的投資人提供誘因和有競爭力的價格，因此現在是研究再融資或購買投資物業的好時機。

佳信貸款 公司總裁劉艷秋（Donna Chao）指出，幾個月前，貸方不可能為投資物業提供沒有點數（no point ）、沒有費用（no fee）的再融資選擇。但現在貸方正在提供更多激勵措施，以使投資物業也能免費或以低價貸到款。

她表示，她注意到有許多人2021年打算購買投資物業，目前正是時機，因為現在貸方針對投資物業的貸款申請人，提供頗為優惠的條件。

她以最近結案的一個投資物業案子為例，該案是一個獨立屋，原來貸款額是43萬元，貸款條件為30年期固定利率 4%，每月分期付款是2148.37元。然而在低利率趨勢下，這名客戶日前重貸，且在不花任何交易費用的情況下，重貸到30年期固定利率3.125%，每月分期付款降為1842.02元，每月節省306.36元。