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原訂4日到期…舊金山宣布居家令無限期延長

有利房貸條件增 進場好時機

本報記者╱洛杉磯報導

川普總統已於日前簽署第二波的經濟紓困法案，然而這項消息並未如大多數人原先想像那樣影響市場； 十年期美國國債收益率為0.94，與過去幾周保持相同水平。由於貸方也開始專注於為投資物業的投資人提供誘因和有競爭力的價格，因此現在是研究再融資或購買投資物業的好時機。

佳信貸款公司總裁劉艷秋（Donna Chao）指出，幾個月前，貸方不可能為投資物業提供沒有點數（no point ）、沒有費用（no fee）的再融資選擇。但現在貸方正在提供更多激勵措施，以使投資物業也能免費或以低價貸到款。

她表示，她注意到有許多人2021年打算購買投資物業，目前正是時機，因為現在貸方針對投資物業的貸款申請人，提供頗為優惠的條件。

她以最近結案的一個投資物業案子為例，該案是一個獨立屋，原來貸款額是43萬元，貸款條件為30年期固定利率4%，每月分期付款是2148.37元。然而在低利率趨勢下，這名客戶日前重貸，且在不花任何交易費用的情況下，重貸到30年期固定利率3.125%，每月分期付款降為1842.02元，每月節省306.36元。

投資 貸款 利率

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