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合約有爭議 華人屋主房內物品一併被賣掉

記者李雪／洛杉磯報導
房屋買賣時，雙方應對屋內物品的歸屬問題提前講好並簽好合約。（美聯社）
房屋買賣時，雙方應對屋內物品的歸屬問題提前講好並簽好合約。（美聯社）

家住南加的華裔居民張氏夫婦最近賣房，卻遭遇經紀人不夠專業，不僅每次讓張太太簽文件，也不解釋文件內容，只是很著急的催促簽字。最終在結案時，張氏夫婦才發現，家裡許多原本以為可以搬走的物品，竟在毫不知情的情況下，和房子一同賣出了。

張先生表示，一般基本的抽油煙機、烤箱這些不能帶走的自然可以理解，但是搬家時發現連冰箱、安保系統等也不可以帶走，可是出售時這位經紀並沒有提醒夫婦倆。他表示，講清楚屋子裡有哪些不包括在內，這應該是經紀人很基本的工作，「付了幾萬元佣金，卻不保護我」，張先生表示十分氣憤。

他還表示這位經紀態度非常不好，來家簽最後一份合同時，張太太要求其解釋文件內容，說不解釋就不簽。沒想到這位經紀還反稱，不簽就拿不到錢。雙方僵持不下，這位經紀還報警稱自己被張氏夫婦禁錮在家，不讓其離開。好在張家安裝了攝像頭拍下一切，這才向警方證明原委。

由於賣房體驗非常差，張先生便在Zillow上給這名經紀打了一星差評，抱怨其工作糟糕。沒想到還收到該經紀發來的律師信，要求張先生十天內刪除差評，否則以誹謗罪告上法庭。張先生更加氣憤，表示網路評語本來就是自由言論，自己有財物損失都沒有計較那麼多，只是寫幾句評論還遭威脅。他表示，房子對經紀來說可能只是一單生意，但對很多人來說卻是一輩子的儲蓄和夢想。他希望將自己的遭遇分享給新移民，在找經紀買賣房屋時，務必小心。

資深地產經紀袁立功解釋，通常除了鑲在牆裡的固定設施不可以搬走以外，其他東西是可以帶走的。但具體到哪些物件，交易時在買賣文件中要事先說明，在買賣結束之前需解釋清楚，經紀也應該對賣家講清楚。通常會讓人誤會的，是冰箱和爐頭，其實這兩樣是沒有固定在牆上的，可以搬走；而吊燈、嵌入式洗碗機、熱水器之類，則算是固定物品，不可搬走。

袁立功表示，有的安保系統是安裝在牆上，像攝像門鈴Ring，屋主也有權拿走，但是拆下後受影響的牆面要補好。此外，釘在牆上的電視架也可以拿走，但也要事先講好，拆下後牆面的洞要補好。在合約中有一頁買家可以要求留下的，通常會有三樣：冰箱、爐頭和洗烘衣機，如果買家打勾的話就是想要這些物品。如果賣家想要帶走，經紀人則應協助賣家寫還價文件（counter offer）。

他表示，曾有案例遇到固定在屋頂的太陽能板，其實是租用的，但賣家經紀沒有特別說明，而是稱「所有物品都包括」，賣家自然沒有將其搬走。結果新屋主過戶後才發現太陽能板每月還要付租金，但由於是賣家經紀沒有披露，因此新屋主有理有據可找這名經紀解決。

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