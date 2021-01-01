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業者：2021房市看漲 法拍屋不會多

記者李雪／洛杉磯報導
由於房價上漲幅度大，不少觀點預計明年法拍屋房屋並不會太多。（美聯社）
由於房價上漲幅度大，不少觀點預計明年法拍屋房屋並不會太多。（美聯社）

不少業內人士認為，隨著政府對疫情中屋主的輔助漸停，未來幾個月法拍屋的數量將大幅上升，而自2020年以來，一直炙手可熱的房市或會迎來調整期，甚至已有投資者準備好2021明年抄底。但也有觀點認為，2021年法拍屋不會太多，而房價可能會保持增長，但會減緩漲勢而已。同時，短售屋（short-sale）可能會有不少上市。

無論是哪一種觀點，業者們都相信，雖然2020年的疫情造成不少人失業，但肯定不會像上次的金融海嘯那樣，當時有將近780萬美國人失去了家園。

根據房地產數據公司CoreLogic的數據，自2020年2月以來，至少三個月時間延遲還貸的屋主數量翻了三倍。但CoreLogic的首席經濟學家Frank Nothaft表示，政府強制寬鬆政策讓房主有更多的時間償還貸款，還提供了財務輔助。

佳信貸款總裁劉艷秋解釋，因疫情從3月開始，貸款延期還款計畫（forbearance programs）極易申請，屋主只需一個電話，也不用提供任何證明，銀行不可以不批准。延期最少三個月，之後還可申請再延長。

而ATTOM數據公司的分析顯示，由於拖欠貸款，全國各地約有22萬5000至50萬戶房主可能在2021年內房子可能面臨被法拍，預計法拍屋案件數量將激增100%以上。據CNBC報導，75%申請了延期計畫的人，又申請了再延長。到7月底，全美已經有7.5%現有貸款者都申請了延期，有410萬的屋主還不起貸款。

不過隨著不少商業開始復工，到了11月數據似乎好了不少。法拍數據公司RealtyTrac的執行副總裁Rick Sharga就表示，11月美國僅有5%的借款人處於延期寬容狀態，遠少於預期。他認為這歸功於強勁的消費者儲蓄和不斷上漲的房價。他表示，在2008至2012年的法拍屋頂峰時期，被法拍的房貸達到了所有房貸的4%的峰值。但他認為下一個峰值可能不會超過1.5%，最高不會超過2%。

對法拍潮持樂觀看法的業者認為，最主要原因是目前美國絕大多數房屋所有者，擁有房屋淨值。Sharga表示，將近四分之三的房屋價值，至少比其抵押貸款高出20%。如果房主由於疫情而失去了收入，那麼這次他們有更多選擇。由於房屋掛牌數量處於歷史低點，法拍屋充斥市場的可能性「非常小」。

即使屋主因疫情影響收入，而無力承擔貸款，其房屋也在過去一年中價格漲了不少，屋主大可選擇將其正常賣掉，完全不必走到被法拍的境地。

擁有十多年法拍經驗的地產業者胡張燕燕就認為，屋主即使一年不付貸款，但這一年房子漲的價格，賣掉就夠付這一年的欠款了。

不過想要抄底法拍屋的投資者也不必失望。胡張燕燕推測會有不少短售屋（short-sale），而對於經驗較少的買家來說，短售屋反而比較好，因為準備買入和考慮的時間可以更充裕，有產權保險也不怕出問題，可以看屋子裡面也可以貸款，與平時買房沒有差別。

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