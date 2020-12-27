股票增值 分階付稅 有效節稅

美國點算會計師事務所主理合夥人Michelle Wu會計師。（Michelle Wu提供）

美國 疫情嚴峻，但股市反而興旺，不少股民在今年在股市大有斬獲，如何在明年報稅時合法的省稅、避稅，是投資 人必須要作的功課。

股票 是美國人最多利用的投資和生財渠道之一，了解股市買賣涉及的稅法知識，合理避稅，可以讓投資回報最大化。在美國稅法中，股票投資賺到的錢，與其他投資房產獲利等都屬於資本收益（capital gain）。股票獲利後的納稅形式分為兩種，第一種為短期（short-term）獲利，即股票持有時間短於一年賣出，稅率與其他類型收益稅率是一樣的（見附表）。第二種是手中持有股票超過一年後賣出獲利，稅率計算不同於短期獲利，家庭收入在一定範圍內可以享受零稅率。

美國點算會計師事務所主理合夥人Michelle Wu指出，股票合理避稅，主要體現在長期持股的情況下，即持有股票至少一年。這種情況下的稅率可分三等，第一等為零稅率，即未婚單身人士（Single）年收入在4萬400元以下，或夫妻收入總共在8萬800元以下，或一家之主（Head of Household）年收入在5萬4100元之下的，都可以享受零稅率。年收入包含股票收益。

Michelle Wu說，長期持股（一年以上）賣出時，股票稅率的第二等級和第三等級分別是15%和20%。每個等級的收入區間不同。美國對年收入25萬元的夫婦要另外徵收3.8%的淨投資所得稅。因此夫婦收入超出25萬元的家庭，在股票資本利得稅基礎上要加徵3.8%的稅收，年收入包含股票收益。

股票市場避稅，一個方法就是搬到沒有州資本利得稅的地方。在加州，所有的資本利得都要作為普通收入徵最高13.3%的稅率，長期持股賣出也沒有優惠，賣出股票不僅要繳納聯邦稅還要繳納加州稅。免稅州包括佛羅里達州、內華達州等。Michelle Wu說，搬到這些州再買股票，可以省下州資本利得稅。

長期持股賣出情況下另一個避稅方法就是分階付稅。舉例來說，長期持股賣出零稅收的標準為，一對夫婦年收入不超過8萬800元，加上2萬4800美元的標準扣除額，即一年收入只要不超過10萬5600元就可以享零稅收。因此，一對夫婦年收入20萬，其中10萬5600元的股票收益的稅率為零，餘下部分的稅率為15%，有效率為7.5%，但是，若總收入達到25萬元，就要課以3.8%淨投資所得稅。

Michelle Wu說，根據分階付稅的道理，可以選在年末賣出一部分獲利股票，然後第二年回購相同股票以重置股票成本。另外，出售虧損股票，可以每年從普通收入中扣除最多3000元額度減少收入稅。任何超出的虧損部分還可以轉至下一年抵銷收入額。

此外，可以通過家庭贈與的方式，將增值股票送給孩子或父母，他們超過一年後賣掉時，資本收益率為0%，這樣可以避稅。每年贈與不超過1萬5000元的價值。最後，把增值股票寫在遺囑裡，繼承人會根據去世之日的當前股價作為股票成本，因此之前那段時間的股票增值，無需繳納資本利得稅。