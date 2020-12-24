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評估師：南加房市似已過熱

記者李雪／綜合報導

今年貸款利率降低以來，南加州房屋價格中位數漲幅驚人。不過一項以評估師分析為基準的指數顯示，房屋價值的漲幅其實並沒有那麼多，而該指數與真實成交價格中位數漲幅間的差距，或可反映房市泡沫的程度。

南加新聞集團（SCNG）的「泡沫觀察」（Bubble Watch）專欄，近日探究了可能指示未來經濟和／或房地產市場問題趨勢。專欄引述南加州房地產研究委員會（Real Estate Research Council of Southern California）的一種新的房屋估值指數顯示，購房者為房屋支付了超額費用，因為它發現本地升值幅度，遠小於中位數價格漲幅。

根據當地評估師對南加七個縣現有的單戶住宅的研究和分析，10月南加州房屋價值以年率4.8％的速度增長。但相比之下，根據數據跟蹤公司CoreLogic的數據，同期南加六個縣的房價中位數上漲了17.1％，而根據加州房地產經紀人協會（CAR）的計算價格則上漲了16.1％。這兩個測量結果僅追蹤六個縣，聖塔芭芭拉（Santa Barbara）被排除在外。

1943年以來，研究委員會制定了當地住房最令人好奇的指標之一。加州州立波莫那工藝大學(Cal Poly Pomona)每年兩次追蹤當地房屋價值，志願者評估師對整個南加州同樣308套單戶住宅進行重新評估。

儘管研究委員會僅使用少量樣本，但樣本歷來一致相對穩定。而評估師確實能夠影響市場，因為他們的估值是抵押貸款審批過程的關鍵部分。因此，當人眼所見的升值幅度，遠小於買賣雙方對價格的認可程度時，這無疑是市場過熱的警告信號。

而在貸款利率跌至歷史低點之前，這種差異並沒有這麼大。該評估師指數在2019年10月的價值同比上漲2.8％，根據CoreLogic的數據，中位數價格上漲4.2％，而CAR得出的價格上漲了5.6％。

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