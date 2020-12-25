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矽谷白領紛來南加置產 爾灣、約巴林達受青睞

記者張宏／約巴林達市報導
雙對稱豪華樓圖。（趙林提供）
雙對稱豪華樓圖。（趙林提供）

新冠疫情推動矽谷一些高科技公司轉向居家辦公，讓矽谷的一些華人高科技業者，紛紛來南加買房置業，不僅同等價格可買到更高性價比的住宅：更大庭院和更氣派的房子，生活品質也比北加提高很多。

位於約巴林達Casino Ridge路21350號的豪宅坐擁整個山頭。（趙林提供...
位於約巴林達Casino Ridge路21350號的豪宅坐擁整個山頭。（趙林提供）

北加華人Tim孫計畫全家搬到南加。他說，疫情發生才知道，住宅空間和戶外運動的重要性。北加太擁擠了，看南加朋友圈各種曬新鮮水果蔬菜，風景也很美，特適合喜歡戶外的人。相比北加，南加氣候更宜人，他有個朋友每天穿著短袖，騎自行車在海邊運動，讓他非常羨慕。

後院的衝浪區域。（趙林提供）
後院的衝浪區域。（趙林提供）

正好現在公司能永久居家辦公，他現在在南加看房子，預算在200萬元左右。這個價格在北加矽谷一帶簡直不值一提，但在南加卻有很多優質房源選擇。南橙縣的爾灣（Irvine）是他的首選，靠海，且房子新又大，還便宜。約巴林達（Yorba Linda）也不錯，社區相對更安靜，學區也好。

北加購房族來南加享受更高品質的住宅。（趙林提供）
北加購房族來南加享受更高品質的住宅。（趙林提供）

地產經紀趙林表示，最近陸續有北加客人來南加看房子，他們多是科技公司的白領，因為疫情導致工作方式變化，想搬到南加享受更好的生活環境。有一名客人最近以現金買了核桃市一處200多萬元的房子，客人說這個價位在北加也就只能買一個沒有景觀的康斗，但在南加能買到一個風景優美的大獨棟。住宅空間變大，還有庭院和風景線，生活瞬間比北加提升好幾個檔次。

北加購房族來南加享受更高品質的住宅。（趙林提供）
北加購房族來南加享受更高品質的住宅。（趙林提供）

他說，疫情以前南加百萬豪宅買家多是華人遊客，現在都是本地老僑、北加大科技公司白領，還有一些有錢的白人。現在200萬到300萬元的房子，一方面房源相對充足，且價格彈性空間大，入手最划算。

最近在約巴林達掛牌出售、位於Casino Ridge路一棟坐擁半個山頭的房子，占地三英畝，房屋面積5000多平方呎，擁有能停十多輛車的環形車道，非常氣派豪氣。面朝大海，背靠青山，視野開闊，風景優美，不僅能一覽城市的萬家燈火，還能遠眺新港灘和卡塔琳娜島。這棟房子現在開價298萬元，疫情前這樣性價比的房子不到30天就能賣掉，且這麼大戶外面積的房子，是很多新房無法企及的。

入口處鐵門相當氣派。（趙林提供）
入口處鐵門相當氣派。（趙林提供）

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