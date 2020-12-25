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棕櫚泉、米妮菲新建案 上漲可期

記者啟鉻／河濱縣報導
新近完成出租豪華公寓。（官網截圖）
新近完成出租豪華公寓。（官網截圖）

加州河濱縣近日又有新屋上市及豪華公寓出租。沙漠旅遊度假城市棕櫚泉市（Palm Springs）推出擁有中世紀風格的現代泳池住宅，米妮菲市（Menifee）新建豪華公寓出租。據地產資訊網Zillow，專家預測棕櫚泉市未來房價持續上漲，2021年漲幅在11.3%左右；米妮菲市房屋租金未來也會上揚。

棕櫚泉新建社區Miralon。（社區官網截圖）
棕櫚泉新建社區Miralon。（社區官網截圖）
棕櫚泉新建社區Miralon。（社區官網截圖）
棕櫚泉新建社區Miralon。（社區官網截圖）

棕櫚泉市近期推出的新屋社區Aura，建設中的住宅區Miralon，有70個單位獨立屋，價格均在70萬元左右。這些獨立屋面積1894-2210平方呎，三至四個臥室，有獨立私家院落，室內屋頂淨高度近16呎，兩車位車庫。建商是總部位於新港灘市的Christopher Homes。

建商表示，Aura小區住宅風格設計，具有光滑明快線條，室內採光通透，有開放起居區及大面的玻璃牆，整個建築顯示在棕櫚泉市標誌性的中世紀現代建築風格。這只是整個Miralon社區中，Aura居民區的獨特之處。

從整個Miralon社區來看，原先高爾夫球場的309英畝土地上，建有1150棟居民住宅，在住宅區內栽種了7000株綠樹，整個社區綠意盎然，儼然度假勝地。作為Miralon社區管理者的Freehold California Division總裁沙克哈特表示，Aura住宅設計風格充分反映了棕櫚泉市居民生活品味：時尚舒適的建築，現代技術及激動人心的沙漠風光。

米妮菲市Town Center。（官網截圖）
米妮菲市Town Center。（官網截圖）

米妮菲市則推出豪華公寓，月租價格1800元起。豪華公寓於近期完成，共有330個單位，位於市中心Menifee Town Center，建商是R.D. Olson Construction公司。出租豪華公寓單位面積不同，租金也有差異。800平方呎的一臥室一衛浴，月租金1815元；三臥室二衛浴公寓月租金2669元。公寓有八層，設施包括石英檯面、智慧恆溫器、室內洗衣房，還有健身設施。所有單位擁有私人車庫。

該豪華公寓共分十個階段逐步完成，尚有37棟建築及二個俱樂部正在建設中。與豪華公寓項目一同開發的，還有星級酒店及6000平方呎的豪華影院項目。由於新冠肺炎疫情，影院項目開工日期已延遲。

據Zillow資訊，目前該市住宅平均價位在40萬餘元，未來還有上漲空間，租金也會相應調漲。

租金 棕櫚泉 加州

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