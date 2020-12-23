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新紓困 成人有社安號可領支票

記者李雪／洛杉磯報導
華興保險負責人張國興表示，希望講座能幫助疫情困境中的商家，用一系列講座幫忙解答商家的疑惑。（網絡會議截圖）
華興保險負責人張國興表示，希望講座能幫助疫情困境中的商家，用一系列講座幫忙解答商家的疑惑。（網絡會議截圖）

萬眾矚目的第二輪新紓困計畫中，對於個人和企業的補助，在上一次的基礎上都稍有改變。解決了一些人因家庭成員中有外國人而拿不到紓困支票的情況，對企業的福利除了薪資保護計畫（Paycheck Protection Program，簡稱PPP）之外，還有經濟災害貸款項目（Economic Injury Disaster Loan，簡稱EIDL），以及雇員留任稅收抵免（Employee Retention Credit，簡稱ERC）等各類補助。

新一輪的紓困計畫雖然21日晚在國會參眾兩院分獲通過，但22日的最新發展是，川普總統當晚在推特上表示，他拒絕簽字通過該法案，因為他認為該法案將太多錢給了國外，同時他希望國會修改合乎資格的個人可獲得的600元紓困金上限，理由是太少了，他希望能上調至每人2000元。不過各界認為一些已達成兩黨協議的主要內容應該不會改變。

華興保險22日攜手會計師張青在線講座，為民眾詳解最新的紓困協議。張青回顧了今年早些時候的紓困政策，表示國會剛敲定最新一輪約9000億元紓困協議，其中包括薪資保護計畫  的小企業貸款、直接發放現金和聯邦失業補助，各類補助的數額大致都是第一次的一半。

紓困支票除了數額變化之外，基本和第一次一樣。但需要注意的是税表中，外國人在美國報稅會有一個個人報稅識別號碼（ITIN）。第一次發支票時，如果税表中有一個人有ITIN，其他就算有社安號的人都不可以拿到紓困金。但這一次只要是有社安號的家庭成員都可以拿到。但若是家裡成年人都沒有社安號，只有孩子有，那也無法拿到。若是因為税表上有其他家庭成員有ITIN號，而沒有拿到第一張支票的民眾，明年報稅時會補領到第一張支票。

此外，這次的紓困支票和上次一樣，是看前一年的報稅紀錄確定數額。如果2020年調整後收入高於2019年收入，已獲取的超過其符合條件部分的差額無需退還；若今年收入低於去年，低於其符合條件部分的差額，可作為2020年退稅申請退回。

會計師張青在線講座，為民眾詳解最新的紓困協議。（網絡會議截圖）
會計師張青在線講座，為民眾詳解最新的紓困協議。（網絡會議截圖）

紓困金 支票 報稅

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