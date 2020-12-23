雇員留任稅收抵免 省錢可觀

國會通過的第二輪紓困 計畫，雖然因為川普總統22日表示可能拒絕簽字，但其中一些減免優惠被認為不會改變太大。會計師張青指出，如果好好利用，企業可以省下不少錢。

張青說，在補充和改進經濟災害貸款 項目（EIDL）方面，早先規定EIDL Advance需從PPP豁免金額中減除，現在則廢除了這項規定，無論EIDL貸款人是否有資格豁免PPP，他們都有權獲得全部的EIDL的錢。假如申請人獲得了取得了PPP貸款豁免，且EIDL被從豁免金額中減掉的話，政府主管單位將頒布新規，確保貸款人獲得全部貸款金額。對於位於低收入 區的小企業若符合標準，還可以獲得補充貸款（Targeted EIDL Advance）。

另外EIDL項目還提供緊急補助EIDL Grant，涵蓋期也延長至2021年12月31日。他表示，一些企業認為現在反正利息低，不希望在政府留下紀錄，而去其他地方貸款，但其實都可去領取這筆「等於白拿」的補助金；一個員工1000元，最多可領1萬元。

此外紓困法案中有一個不起眼的雇員留任稅收抵免（ERC），新法案對其再加改進，算下來其實很可觀。該項目是一項雇主可以享受的稅收抵免，數額為合格雇主支付給雇員的合格薪資（包括雇主分攤的健保支出）的70%，原法案只有50%。新規還將每個雇員所有季度可使用的合格薪資最高限額，從1萬元提高到了每個季度都可以有1萬元。

張青指出，比如一個符合ERC的員工每月薪資5000元，只要雇主留住這名員工，一個季度發1萬5000元的薪資，其70%超過1萬元，雇主便可拿到1萬元的稅務抵免額。如果有十個員工，那麼一個季度就可以有10萬元的稅務抵免，這是非常大的優惠。但需要注意，如果雇主有獲得PPP貸款，這部分計入ERC的薪資，就不能再視為PPP豁免的薪資了。

張青當天是在和華興保險合作的一項線上活動，做出這些解讀。