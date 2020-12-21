林日昇：明年股市樂觀 應會大漲

財經專家林日昇分享他是如何管理幾十億元客戶的財富。（視頻會議截圖）

美西華人學會創會40周年年會論壇上，財經專家及羅徹斯特大學校董林日昇，分享他如何管理客戶們共約幾十億元的財富 ，並分析2021年股市，預測 2021經濟走向、如何避險及全方面管理。

林日昇說，為何很多人在房地產可以賺到錢，但在股市卻難賺錢，「是因很多人覺得自己是股神，可以估計明天是漲是跌」。但實際上資本市場是不可能預測的，只能推測大致方向。房地產通常穩定，挑好地方買下放著它就會賺錢。但金融不同，如果年初有人說今年股票 會漲10%，油價會跌到負數又漲回來，沒有人會相信。

美西華人學會創會40周年年會論壇。（視頻會議截圖）

因此，「問題不是投不投，而是怎麼投」。他用他管的基金為例，今年經歷了多次起伏，雖然他的分析精準，但都無法自信滿滿地說必須投在股票，而是「覺得應該在股票」。

林日昇看好美國 股票，他分析，第一，美元地位短期內無可替代，70%全球交易是美元結算，不可能放棄美元；第二美國有根本的實力，無論是石油等重工業，還是高科技產業都實力雄厚，加之有頂尖研究型大學等軟實力，可以給經濟提供生產力；第三，美國的金融市場非常健康，如亞馬遜、特斯拉等科技公司雖燒錢，但每季都能拿到投資，美國有眾多創投，給創業的人提供大量資金。

他認為，聯準會、疫苗、基礎建設，這三點明年會將股票再推高一層樓。其中聯準會已保證未來兩年零利率，且在大量回購債券，確保經濟不會垮台。預計拜登 會將淨值資本用在紓困和基建，因為和四年前川普不同，川普當年第一承諾是減稅，第二才是基建。但減稅已用光了資本，因此這四年一毛錢都沒有花在基建上。但是基建會是拜登的重中之重，因為還能解決就業。

林日昇表示，今年底最擔心的事情過去了，有了新總統，也有了新的紓困案。明年拜登可能還會再發放補貼，現在又有了疫苗，他估計明年7月經濟會全面開放。聯準預測明年生產總值（GDP）會有3.6%增長，他更樂觀估計會有5%增長。而股市他更估計會大漲，而股票入場機會是1月5日至6日，即國會參院「兩輪決選制」（Run-off election）最終揭曉時。