官方統計太樂觀 徐永泰：通脹就在前方

徐永泰講解了「聯儲會紓困與企業自救」。（視頻會議截圖）

美西華人 學會前理事長、英國牛津大學聖約翰學院院董徐永泰，20日在美西華人協會講解「聯儲會紓困 與企業自救」。他回顧今年經濟紓困政策，起因包括停工造成的國民生產總值（GDP）的巨額損失，失業率猛增。從而各國政府實施各種紓困政策，包括直接發錢，給企業補助等，而全球將近有五分之一的貨幣都是剛發行出來的。

他指出，今年失業率數據非常高，通常高於5%都會影響到財政的，而股票 市場都會收到警訊而漲不起來。但為什麼今年的股票大漲，正是因量化寬鬆（QE）的零利率和大量印鈔。這並非一個靠生產而出來的數值，而是由政府在帳本上撥出來的，這會在市場上造成「灌水」。

QE造成的實質後果如同飲鴆止渴，不可避免會通貨膨脹、貧富懸殊。雖然官方統計僅2%通膨率，但數字很有爭議，從4月至今，全球鐵礦上漲65%、漲135%、鋁漲35%，這些必須反映在消費品上，無論建築、工業，還是用品，老百姓的真是感覺是遠超過2%的，而且更明顯的通脹就在前方。

對於2021年他並不太樂觀，建議信用夠好的企業，可以盡量貸款，利用政府的補助。應對通膨要有自己的策略，企業應打開思路超越同行。