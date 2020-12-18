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南加房地產 11月上揚10.8%

編譯組／綜合報導 

彙整房地產資訊的DQNews指出，南加六縣的房價中位價已經連續四個月上漲，11月更年增10.8%來到60.3萬元。同時銷案也較去年同期增加18.9%。兩者均凸顯出，在疫情之下，買屋、換屋成為新常態。 

專家分析，近來的持續成長，除了房貸利率一直都在2%左右的低點，加上疫情讓人更想換購大屋以增加生活空間，還得歸因於千禧世代開始進入30歲門檻，因此想要置產安身的期待越來越強。 

爾灣地產商Tri Pointe Group今年第三季的下訂數就增加了50%。公司執行長Doug Bauer表示，疫情下擁有自己房子的慾望，簡直就像是沒有明天的末日感。 

地產商CoreLogic表示，南加地區的中位價在九月達到歷史新高，10、11兩月的增幅減少，但是部分縣份仍然逼近或創下歷史新高。南加獨棟屋、公寓、連棟屋的銷售件數也在11月達到2006年以來的新高。 

洛杉磯縣部分，中位價年增12.2%來到70萬元，銷案年增13.1%；橙縣的中位價增加8.2%至79萬9500元，銷案年增19.4%；河濱縣中位價增加12.3%達45.5萬元，銷案增加20.1%；聖伯汀諾縣中位價增加14.3%至40萬元，銷案年增25.7%；聖地牙哥縣中位價增加9.3%達65萬元，銷案增加23%；范杜拉縣中位價增加14.4%達66萬3750元，銷量年增18.4%。 

不過，中位價的持續增加，部分原因來自於買進高價物件的人，經濟能力多半不受疫情影響，因此奢華住宅的比例高於去年。CoreLogic的統計顯示，洛杉磯縣房屋在10月的中位價年增15%，但平均價只增加了7%。 

疫情 南加 洛杉磯

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