U視頻「2020理財、稅法、財經線上講座」

世界日報在年終歲末陸續舉辦「2020理財、稅務、財經線上講座」，特別邀請業界有關專家，對各項與民眾企業有關的切身問題，及如何因應的對策等，加以詳細解析。

12月19日（周六）下午1時至下午3時，有三場精彩線上講座，歡迎至YouTube－U視頻準時觀看。

✰12月19日（周六）下午1時✰

主講人：美國 克勤會計師事務所創始人顧衍時會計師、以及合夥人楊逸凡會計師

知名會計師顧衍時演講的主題是：

1.由美國聯邦新內閣人事安排，看美國政府的財經走向。

2.美國的財經大事。

3.未來四年的國債、物價、稅則、股市、房市等預測。

4.在複雜多變的環境下，留美華人該如何平和處理問題。

稅務經濟學家楊逸凡會計師的主講題目是：

1.聯邦個人所得稅。

2.遺產贈與稅的可能改變。

3.公司所得稅的可能變化。

4.目前可以採用的對策。

✰12月19日（周六）下午2時✰

主講人：美國奧淇宏盛總裁兼CEO：黃海蒂（Haidi Huang）

主題：「2021年最新財富規劃」

2020年因疫情嚴重影響美國經濟，整體經濟損失、讓大家了解理財的重要性，理財規畫關乎人生規畫，做好財務管理才能進一步實現各個階段的人生目標，而做好理財規畫，要從策畫不同類型資產配置開始。其中2021年必需要做的四件事，包括房產配置、保險 配置、設立信托及稅務規畫等。

12月19日（周六）下午3時✰

主講人：楊光明會計師

主題：拜登 新稅收計劃－個人和企業所得稅。

個人所得稅的部分將主講標準扣除額或逐項扣除額，長期資本利得以及取消1031交換條款，遺產稅和贈與稅，13以下孩童照顧費用稅務優惠減免，首次購屋者補助／低收入 租屋者補貼。

公司所得稅的部分將主講公司所得稅、最低稅稅負以及NOL（公司虧損），社會安全稅，穿透型企業（Pass Through Entity）合格凈利20%抵稅優惠之限制，鼓勵創造就業機會之稅務措施，美國製造稅務優惠，增加美國公司在海外投資利潤的稅率。

楊光明會計師擁有CPA/MBA/EA頭銜，擔任過會計師聯合網BDO Partner，臺灣大學商學士及美國企管碩士（MBA），18年以上稅務地產融資保險信託法律 一站式服務經驗。曾為南加州 會計公會年度新稅務演講，擁有四大會計師合夥人精英團隊。