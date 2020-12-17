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高房價+高稅率 加州科技公司出走潮

編譯組／綜合報導
矽谷企業和科技人士爆出走潮，包括Tesla執行長馬斯克。（Getty Images）
矽谷企業和科技人士爆出走潮，包括Tesla執行長馬斯克。（Getty Images）

大批高科技公司已準備搬離加州，或正在考慮這麼做。

自惠利特（Bill Hewlett）和普克德（David Packard）1938年在巴洛阿圖一間車庫創業以來，矽谷數十年來始終在科技界居領導地位。但惠普的後裔惠普企業（Hewlett Packard Enterprise，簡稱HPE）將把總部遷往德州，長期駐扎在矽谷的甲骨文（Oracle）也宣布要把總部遷往德州。還有其他科技投資人和科技公司也高調對外透露要離開灣區，例如Tesla執行長馬斯克（Elon Musk）上周表示，他已賣掉加州豪宅，搬到德州居住。

加州由於實施嚴格的新冠疫情規定，遭到部分科技企業批評，其中以馬斯克反應最激烈。與加州相比，佛羅里達州和德州疫情規定的嚴格程度較低。另外，加州還有惡名彰昭的高房價，加州有高個人所得稅率，反觀佛州和德州都不徵收個人所得稅。

德州奧斯汀（Austin）是最多矽谷科技公司出走的目的地，當地已有一個地區被稱為「矽山」（Silicon Hills）。奧斯汀商會（Austin Chamber of Commerce）公布的數據顯示，截至11月，今年將總部遷往奧斯汀的科技和非科技企業已有39家，包括由Palantir共同創辦人成立的創投公司8VC，Tesla也正在奧斯汀外圍興建一個4萬平方呎的園區，估計可以創造5000個就業機會，電子菸製造商Juul去年也將總部從舊金山搬到奧斯汀。

佛州邁阿密是另一個科技公司鎖定的地區。在舊金山成立的社群網站Reddit，早已在數年前就搬到邁阿密，共同創辦人歐荷尼恩（Alexis Ohanian，網球名將小威廉斯丈夫）本月初推文說：「很多人驚訝地問我：『你要如何在佛州經營事業？』三年過去了，我的事業經營得還不錯，現在也常看到新聞報導某某矽谷高層搬到邁阿密。」

創投公司Founders Fund合夥人拉波耶（Keith Rabois）上個月也表示，他將離開灣區，搬到邁阿密。其他將從矽谷出走的科技企業或科技人士還包括：FileTrail（從從聖荷西遷往奧斯汀）、DZS Inc.（從屋崙遷往德州普拉諾（Plano）、Dropbox執行長休士頓（Drew Houston，計畫定居奧斯汀）。

德州 加州 矽谷

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