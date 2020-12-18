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低利加持 專家業者均看好2021房市續漲

記者李雪／洛杉磯報導
不少業者預計明年房價還會上漲。（美聯社）
不少業者預計明年房價還會上漲。（美聯社）

雖然歷史低點的利率將南加各地房價推高至少10%以上，但許多分析也擔憂出現泡沫，畢竟疫情造成的失業和經濟停滯，是真實存在的，明年或將進入調整期。但也有分析對住房前景樂觀，認為今年房市熱度，將持續到2021年，因為經濟復甦和疫情好轉後看房活動將增多，房價還將繼續上漲。

臨近年末，不少民眾開始關注2021年房市的預測。有人覺得現在房市處於高位，明年會進入調整，但有些人也覺得因低利率會一直存在，而明年疫情好轉看房活動會更多，因此估計還會漲。雙方似乎都各有道理，不過似乎不少專家和地產業者都持樂觀態度。

在最近的全國房地產經紀協會編輯線上會議，就有經濟學家預測，隨著銷售和價格上漲，今年房地產市場的意外反彈將持續到2021年。尤其由於租房者和購房者對疫情的反應，導致市場上對郊區的大房子和第二棟房的需求最大。

全國房地產經紀協會（National Association of Realtors）的首席經濟學家尹倫斯（Lawrence Yun）即表示，沒想到一重開經濟，房市就飆升。預測明年房價將上漲3％，銷量將增長9％。房產網站Realtor.com的首席經濟學家Danielle Hale，看法也類似，她預測經濟將在2021年繼續增長，房價上漲5.7％，銷售額上漲7％，因為經濟復甦會實現更強勁增長。

經濟學家表示，低抵押貸款利率將吸引更多購房者進入市場，利率預計到2022年將保持在略高於3％的水平，僅略高於目前的歷史低點2.71％左右。 CoreLogic公司首席經濟學家Frank Nothaft預測，由於明年利率將保持低率，平均僅為2.9％。而明年銷售也將非常活躍，因為一旦新冠疫苗廣為推廣，下半年待售屋數量將會增加。目前待售房屋的數量是七年來最低，預計明年房價將上漲4.1％。

南加資深地產經紀袁立功也持樂觀態度，他表示明年新冠疫苗會普及，疫情將受到控制，經濟會慢慢轉好。而短期之內貸款利息應該不會調高，買家依然不斷進場。除非想賣房子的人突然大量增加，房源突然暴增，才有可能抑制漲幅。但他認為，即使如此也還不至於導致房價下滑。

雖然這一年來新冠疫情影響太大，除了失業率增加，太多企業也支撐不了。但他認為，這也會導致短期內，聯準會絕對不會隨便加利率，聯準會應該會等經濟穩定後，才慢慢地往上調息。只要利息還是處於歷史低點，都會不斷吸引買家購房，買家數量應該不會減少。

資深地產經紀吳程遠也十分樂觀，指出與去年同期相比，今年第三及第四季度表現亮眼，將近有兩成的成長是正面訊號。市場上待售屋稀缺，房貸利率持續走低，新冠疫苗普及化，都讓消費者信心提升等因素，預料會為明年的房市注入活力。

吳程遠認為，新冠肺炎固然造成失業問題以及經濟損失，但疫情期間也衍伸出「疫後新經濟」以及「宅經濟」，讓房市即便在疫情最嚴重期間，仍出乎意料的走強。長遠來看，目前實際上是仍處於歷史低谷，少了大選時政治上帶來的不確定性，加上疫情期間雖然申貸者眾，但銀行放貸審核的謹慎態度，讓壞帳率維持低點。

他表示2021年經濟復甦，及房市持續加溫的速度，值得期待。

疫苗的推廣下疫情一旦緩解，預計看房活動又將熱絡起來。（美聯社）
疫苗的推廣下疫情一旦緩解，預計看房活動又將熱絡起來。（美聯社）

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