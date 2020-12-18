度假兼辦公 夏威夷成加州富豪後院

夏威夷吸引加州富豪與科技高管前來，度假同時也可遠距辦公。（Getty Images）

夏威夷近來舉辦吸引美國本土人才到島上遠程工作的「Movers & Shakas」計畫，50名合格申請人可獲免費來回機票暫居歐胡島，並承諾擔任社區非營利機構義工。其實，這是夏威夷長期以來，吸引富人將夏威夷當成度假屋的部分延續。

在夏威夷群島，可輕易發現加州 富豪占有大片土地和房屋，包括在可愛島的臉書查克伯格、位在檀香山的電子灣創辦人歐米迪亞(Pierre Omidyar)，甲骨文共同創辦人艾利森，甚至買下夏威夷州 的一座火山島拉奈島(Lanai)。

夏威夷大島科哈拉海岸儼然成為加州巨頭和科技業鉅子的海濱後院。屋崙美森輪船公司女繼承人、蘋果、英特爾、微軟、戴爾等科技業公司創辦人，都紛紛展現對此地的興趣，新冠疫情期間也未有停止的跡象。在島上最獨特的建築特色之一，室內媒體室正快速整修成為家庭辦公室，轉變成為屋主第二個或第三、第四個家。

當年，美國石油鉅富洛克斐勒提出夏威夷度假生活方式的想法，為協助吸引舊金山有錢人來夏威夷，他於1965年在科哈拉海岸開設馬納凱雅沙灘旅館 ，是大島第一個結合旅館與高爾夫球場的複合式旅館，同時也招攬他的富人好友、舊金山灣區費羅麗莊園(Filoli estate)擁有人、屋崙美森輪船公司女繼承人蘿絲(Lurline Matson Roth)，建造一座可俯瞰附近海灣的豪宅。

2010年有謠傳指出，蘋果喬布斯在科納度假村與微軟比爾蓋茲會面，儘管傳言蓋茲更喜歡住在希爾頓威克洛亞飯店，他與億萬富豪投資人阿瓦里德親王(Saudi Prince Alwaleed bin Talal)皆為四季酒店管理公司共同擁有人。

已故微軟共同創辦人艾倫(Paul Allen)也鍾情科納海岸，自2000年起到2018過世前，經常以直升機往來在靠近科納海岸中心的海邊小城凱魯阿古鎮(Kailua Village)，在此地購買3000萬的海濱豪宅，並擁有威可洛亞沙灘渡假村23英畝未開發土地，近來才以1600萬售出。喬布斯遺孀蘿林(Laurene Powell Jobs)是科納度假村投資人之一，目前正在整修、將於2022年以瑰麗渡假村(Rosewood Resort)新名重啟。

房產業界主管卡瑞(Chuck Cary)透露，一些矽谷高階主管將他們在夏威夷的度假屋轉變成為住所，在靠近科納機場的高爾夫球場社區房屋要價500萬元，自疫情大流行開始後，來自北加州的潛在買家與住戶數量均上升。

因為時差，正常工作可於下午1時30分至2點完成，其他時間可過夏威夷美好生活。一些居民的孩子可在家上課或就讀當地私校，有些西岸學生線上上課，相同時區讓他們可在上午11點完成當日課程，之後的時間就能做其他想做的事。有些人也進行房屋改裝，將原有家庭電影院改為漂亮的家庭辦公室。