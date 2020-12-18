奇諾市新社區Turnleaf 格局大有長輩房

奇諾市新社區Turnleaf一樓的開放空間。（記者啟鉻／攝影）

南加州 奇諾市（Chino）新增一個社區Turnleaf，由房建公司KB Home開發。住宅平均價位屬中檔以上，地處奇諾岡、東谷市之間，有地理優勢，正值房貸利率新低，銷售很熱絡。來訪者體驗到房間布局更具人性化，面積較大住宅，均配有一樓的長輩房間。

Turnleaf社區位於奇諾市保留地區，曾經是奶牛場，目前是住宅開發區。隨著搬遷到保留地的居民愈來愈多，這裡已經形成多個新興社區。Turnleaf坐落在保留地Jersey St.，近200棟住宅以獨立屋為主；物業稅1.7%，HOA費每月275元；住宅面積從1626平方呎至2464平方呎，平均售價在60萬元左右。

34--奇諾市新社區Turnleaf住宅私家院落。（記者啟鉻／攝影）

住宅均為二層，面積小於2000平方呎的，擁有3居室2.5衛浴；面積超過2000平方呎的，擁有4-5個居室3衛浴。屋頂太陽能面板提供電能，整個系統由智能控制。面積較小住宅，一樓有開放式廚房、餐廳、客廳，有私家院落，屋內採光通透，增加了舒適度。二樓是起居區，三個臥室在距離安排上，將主臥室與兩個次臥距離稍遠，保證了父母長輩需要安靜，有獨立衛浴。兩個次臥提供子女，彼此距離很近，有共享衛浴。在二樓樓梯口有一個不大空間，可做開放家庭辦公室，或家人交流區。

奇諾市新社區Turnleaf寬大的衛浴。（記者啟鉻／攝影）

超過2000平方呎的住宅，一樓都設有長輩房，也可提供訪客或探望親友居住，但沒有獨立衛浴。就是說，一樓的衛生間既可以提供在一樓的家人使用，也可提供長輩屋親友使用。二樓設計有較大休閒交流區，還有長長走廊。房間的距離設計頗有人性化。

奇諾市新社區Turnleaf二樓的空間。（記者啟鉻／攝影）

Turnleaf社區距離保留地小學、奇諾岡高中車程僅十幾分鐘，華人 居民購買日常生活用品，可以到奇諾岡市99大華超市等商場，距離東谷市區其他各家超市也在十餘分鐘車程內。若到購物中心，可以到奇諾岡市中心步行街、安大略購物中心及維多利亞花園步行街。交通便利，通過60號公路、91號公路、10號公路外出也非常方便，若要參加空中旅行，開車不到半小時就可到安大略國際機場。