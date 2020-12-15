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世報線上講座 黃海蒂談理財規劃4關鍵

記者楊青／洛杉磯報導
美國宏盛保險與理財公司總裁黃海蒂19日將主講「2021年新年財務管理與規劃關鍵四點」。（本報檔案照）
美國宏盛保險與理財公司總裁黃海蒂19日將主講「2021年新年財務管理與規劃關鍵四點」。（本報檔案照）

洛杉磯世界日報12月19日（周六）下午1時和2時，將在Youtube的世界日報U視頻平台，舉辦兩場線上金融與理財講座，邀請南加州資深會計師和理財規劃師，分別主講美國稅務政策和未來變化與應對，以及保險與理財秘訣，兩個小時的講座將提供密集信息，並與民眾生活息息相關。

當天下午2時開始的第二場講座，由美國奧淇國際金融和美國宏盛保險與理財公司總裁黃海蒂（Haidi Huang），主講「2021年新年財務管理與規劃的關鍵四點」，包括2021年房產配置、保險配置、信托以及稅務規劃等豐富内容。

用手機掃瞄此二維碼，就可聆聽黃海蒂的線上演講。
用手機掃瞄此二維碼，就可聆聽黃海蒂的線上演講。

黃海蒂表示，送走疫情下異常困難的2020年，2021年新年財務規劃，四件事情一定要做。第一是房產的配置，在所有財務規劃中，房地產配置的重要性首當其衝，因爲房地產是對付通貨膨脹最佳的投資工具。2020年各行業都受到許多負面影響，唯獨房地產從東岸到西岸，都異常紅火，尤其是中價位房地產全面成長，洛杉磯漲幅達12%左右。

她表示，疫情下房地產所受影響不大的兩大原因，一是疫情下大部分人在家上班，孩子在家上網課，造成人們對自住房子質量和空間要求提升；二來利率達到幾十年來最低點，30年房貸利率幾乎不到3%。2020年對房屋的需求會延續到2021年，房地產依然是最重要的財富配置。

其次是保險的配置。黃海蒂表示，對很多家庭來説，保險的投資並非高風險投資，卻是最有保障和作用的投資配置。2020年以來人們對醫療保險和人壽保險的詢問度大幅增加，她在講座會介紹美國保險的種類以及保險在稅務規劃、家庭保證、退休規劃和財富傳承中的作用。

再來是信托配置。黃海蒂表示，拜登上台之後可能會對稅法進行改變，最大部分可能是遺產稅，2020年免稅額1158萬，但拜登之後可能會回到以前的549萬，民眾如何通過信托保障自己的財富，讓財富非爭議地傳承非常重要。她會在講座上簡介「可更改」與「不可更改」兩大類信托，以及信托與保險如何配合達到最大的財富傳承效果。

用手機掃瞄此二維碼，就可聆聽顧衍時和楊逸凡的線上演講。
用手機掃瞄此二維碼，就可聆聽顧衍時和楊逸凡的線上演講。

當天下午1時起的第一場講座，是由美國克勤會計師事務所創始人顧衍時會計師，與合夥人楊逸凡會計師，將主講「美國稅務政策和未來變化與應對」。

醫療保險 美國 房地產

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