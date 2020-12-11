拿貸款最優利率 專家：有訣竅

佳信貸款總裁劉豔秋分享拿到最優貸款利率的訣竅。（線上截圖）

向銀行貸款 是許多買屋者的必經之路，但有些人因信用分數不夠高，拿不到最好的房屋貸款利率 。貸款專家表示，要拿最好的貸款利率有訣竅，將信用卡 結算餘額（credit card balance) 降低、取得紀錄刪除信（deletion letter）均可提高信用分數，有利取得最優利率。

如何取得利率最優的貸款選擇，達到省錢效應，是大家都值得學習的課題。佳信貸款總裁劉豔秋日前參加北美華人會計師協會「2020歲末稅法、貸款及房地產生活線上講座」，分享低利率來臨，拿到最佳貸款利率的訣竅。她強調，只要提前準備好，設法嘗試提高信用分數，貸款利率不怕不好。想拿低利率貸款，在美必須要有工作，至少要有W-2表格。

劉豔秋表示，信用分數若不在800分以上，做大額貸款拿不到最好的利率，提高信用分數成為重要關鍵。她舉例說，A客戶30多年，從未延遲付款，但信用分數卻不到650分。發現主因是A客戶每張信用卡的額度高，每張卡的消費額也都接近最高額度，被扣了許多分。她鼓勵A客戶將每張卡的餘額付清至少30%。A客戶照做後，信用分數在短時間內，從630分升至720分。她另提到，將延遲付款的費用付清，信用分數也會增加，不過分數不會加太多。

另一個提高信用分數的方式是取得紀錄刪除信。劉豔秋舉例，假設公司給B員工配車，轎車貸款由公司付款，B員工在貸款時發現一次貸款遲繳紀錄。事實上，遲繳的是公司，不是員工。只要B員工提供車子貸款由公司付費的證明，貸款銀行可提供紀錄刪除信。過去有人按照此作法，信用分數從620分直接提高至730分，並拿到相當不錯的貸款利率。

劉豔秋建議有車貸的民眾，若想要再次貸款，可嘗試付清車貸欠款至剩下十個月，且十個月欠款壓在總額5000元以下。如此，再次貸款的金額有機會最高增加12萬元。另外，家裡有安裝太陽能板，這項費用只出現在產權報告，並未納入信用報告裡頭，也可能影響貸款申請金額的多寡。