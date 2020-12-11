亞凱迪亞「The 8Eighty」建案 家庭網路無死角

美國大建商Lennar在亞凱迪亞開發的精裝小區「The 8Eighty」。（取自Lennar官網）

美國 大建商Lennar在亞凱迪亞 開發的精裝小區「The 8Eighty」，今夏開盤以來頗受歡迎，目前所剩待售屋已經不多。

全封閉的小區位於Las Tunas Drive和Live Oak街交界處，共有12戶兩層樓的獨棟別墅，44戶三層的聯排屋（townhome），以及21戶兩層的聯排屋。各戶型面積從1566平方呎到2381平方呎不等，包括三到四間臥室以及2.5浴到4.5浴。房屋為開放式布局，有精裝的廚房，包括GE的不銹鋼五金件，帶柔和閉合鉸鏈的莎克式（shaker style）櫥櫃，精美的檯面等。屋主也可以根據自己的喜好選擇升級配置。

樓盤還率先採用了新出的Wi-Fi CERTIFIED™設計，讓住宅裡的無線網路達到商業級網路水平，不僅整個家庭覆蓋範圍且無死角，而且已為未來的新技術做好充分準備。社區內的便利設施包括一些公共區域，配備有燒烤架、桌椅、壁爐和休息區。

目前在售庫存剩餘不多，包括獨立的三居室至四居室，價格從93萬至118萬元不等。每月物業管理費（HOA）約300多元不等。

小區距離艾爾蒙地市的聖蓋博谷機場不遠，所在的4.9畝大的地皮，是Lennar公司去年買的，原先所在地是一處老舊的購物中心，於去年拆除。當時市府批准該項目，並表示這處購物中心運營不佳，而在當前加州 住房危機的大環境下，每個城市都在努力達到區域住房數量的要求。該項目符合亞市整體規畫，而且也能幫助振興這一區域。

亞凱迪亞學區排名前茅，城市環境優美，商業購物也很便利，此外還有洛杉磯植物園以及勝他跑馬場等知名景點，吸引不少華人定居。Lennar是全美前三的大建商，該公司去年至今年也在阿罕布拉開盤另一處類似新建小區。