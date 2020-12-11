流行雇網紅賣房 華人經紀親自上陣

視頻博主Rebecca Healy的其他視頻瀏覽量並不高，不過這條展示巴市大豪宅的視頻，卻有37萬次的瀏覽。（YouTube截圖）

透過網路看房不是新鮮事，不過疫情 將點此再進一步推廣。如今不少賣房商邀請網紅到空屋拍照拍視頻，作為社交媒體推廣的營銷手段，許多華人經紀人乾脆自己做網紅，拍視頻甚至直播賣房。

如今民眾想買房，大多會先上網瀏覽，尤其在疫情期間，更多人都會適當減少實地看房，在看了照片、視頻都還滿意的情況下，才會動身去實地看房，因此掛在網路上的素材成了房屋展示的「門面」。尤其今年降息以來的購房大潮中，首購族的年輕人占了主力，社交媒體自然是他們生活中最重要的一部分。

據彭博新聞報導，紐約的一些公寓樓開發商雇用網紅來推廣樓盤，比如Park Loggia公寓的營銷團隊就與時尚博主Hunter Vought合作，後者很快在自己的Instagram帳戶上，張貼了自己在公寓樓的公共區域打撞球，以及從陽台上俯瞰城市的照片，獲得數千人點讚。

在網紅和明星雲集的洛杉磯更是如此，推廣豪宅尤為常見。例如早先在巴沙迪那市以歷史最高價上市的華裔 屋主的超級豪宅，早在2016年就有網紅入內拍攝遊覽視頻，而其中一位視頻博主Rebecca Healy，她的這條展示巴市大豪宅的視頻已有37萬次的瀏覽。豪宅展示和網紅的內容製作常常一拍即合。

一些新樓盤很會舉辦導覽活動，邀請一些網紅站台。在洛杉磯從事社交媒體運營公關的文小姐就表示，近年來有多個開發商客戶提出過，希望在銷售活動中邀請一些小網紅出席。她表示，因為現在開發商在營銷策略中，常希望打造一種生活方式，因此邀請一些網紅在屋中或者公共區域拍攝一些照片或視頻，能展現悠閒舒適隨意的潛在信息。尤其活動上也會提供美食，網紅們大多很喜歡拍美食美景的照片，時尚類的博主則會精心打扮出席，甚至也有網紅穿著清涼在泳池邊拍照，這也符合他們自己的帳號風格。

資深地產經紀袁立功表示，有一些經紀找網紅去看新房、介紹新房，也正是因為這些網紅的粉絲比較多，他們想增加買賣的機會，而網紅也是借機會衝粉絲量。通常新房建商都可以這樣做推廣，像爾灣或安大略新房都有一些做過類似的網紅推廣，而上百萬的或50幾萬的房子也有人做過。

不過許多華裔經紀人也選擇自己開設自媒體頻道自己做「網紅」。在YouTube上，不乏看到大批賣房的華裔經紀人，許多看房的視頻瀏覽量達到數萬次。這些經紀人為了吸引人在中國 的潛在買家，他們大多也在Bilibili、抖音等中國的視頻網站同步更新或直播。

賣房網站StreetEasy的經濟分析師Nancy Wu表示，因為看到社交媒體在家庭買房中的決策中，發揮了重要作用，該平台最近就開設了一個以家庭旅行為特色的美國版抖音（TikTok）帳戶。

「只要你拍了一則視頻，所有的頻道都可以放上去」，袁立功自己也有視頻頻道，「譬如我拍的話，我也會上傳到『西瓜視頻』（一個中國視頻平台）」。不過他表示自己較少在上面介紹買賣房屋或房源，都是在提醒客戶需要注意的事情，避免被騙或不專業的經紀。但他也表示，其實介紹房源或者是樣板房的視頻，收看率都比較高，因為很多人喜歡看新房，他只是喜歡做比較有知識性有內容的節目。

至於做社交網絡的推廣效果如何，袁立功估計大概是百分之一到千分之一的機會。「因為大部分的人都是覺得好奇隨便看看，但其中可能會有極少數的潛在買家或賣家」。不過他也認為，其實任何能夠免費上傳視頻的平台，都有潛在宣傳的廣告機會。