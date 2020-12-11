房市火熱 房產、貸款經紀忙翻天

受惠於低利率環境，房產經紀和貸款經紀忙翻天，低價位新屋上市很快賣出。圖為巴沙迪那市一處上市公寓，開價50萬元出頭，1020平方呎，兩房兩浴。（Zillow網站）

在低利率帶動下，南加州房地產市場疫情 期間火熱，低價位房子極為搶手，常常上市不到兩周就能賣掉。首次購房族群抓住機會，從戶型小、要價低的房子入手，也讓房產經紀與貸款 經紀忙翻天，貸款金額少的案子甚至不願接手。

目前在聖蓋博市租房的程先生表示，每月要支付700元房租，前不久房東在他耳旁念叨，其房子的品相僅700元房租，在聖市已經再難租到了。言下之意是租金太便宜，有意從新年開始漲租。

程先生覺得不划算，自己收入本就有限，還要拿出部分薪水繳房租，加上工作數年手上有些積蓄，有心自己買一套低價位的兩房康斗（condo），打算自住一間，出租一間，以租養房貸減輕負擔。於是程先生開始聯繫經紀諮詢貸款事宜，以及拿到房貸預審證明（Pre-Approval Letter）。然而，他至少問了五家，但只有一家回覆，另外四家沒有下文。

貸款經紀Jenny表示，受惠於低利率環境，疫情期間比往常還要繁忙，不論是重貸還是首次購房貸款，案子接到手軟，她常常工作至凌晨。她指出，如果一味接受新申請，貸款專員（Underwriter）處理不完也沒用，而且現在貸款審核程序嚴格，耗時也比較長，有時候她的確會婉拒一些新案件，以確保已經受理的案件能順利完成。

貸款生意也同樣受惠於房產交易，因此房地產經紀近日也成為香餑餑，疫情期間很多人失去工作，但房產經紀卻生意好到忙不過來。住在蒙特利公園市（Monterey Park）的趙鵬最近在看價位40萬元左右的康斗，由於自己不諳英文又是首次購房，他希望找一個華人 房產經紀，卻不料尋找過程不愉快。

趙鵬透過微信，把自己的要求和預算等信息發給一位房產經紀，但一直沒有回覆，而這位經紀還常常在朋友圈更新百萬元的獨立屋，按理說不可能沒有看到他的留言。趙鵬的朋友表示可以幫忙打聽身邊熟識的房產經紀，但結果卻是，他能不能自己找到房產經紀？如果實在找不到，我最後幫他看看算了」。

這樣的回答讓趙鵬和朋友頗為驚訝，送上門的生意根本看不上。趙鵬的朋友表示，現在華人經紀接多了百萬豪宅的生意，這種40萬元的交易可能不入眼，現在房市火熱不缺客人，「那種求你買房、求你貸款的日子早已不再」。