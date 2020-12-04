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厄浦蘭市Harvest建案鎖定年輕人 盼新血活絡百年老城

記者啟鉻／厄浦蘭市報導
厄浦蘭市新開發社區The Harvest。（記者啟鉻／攝影）
厄浦蘭市新開發社區The Harvest。（記者啟鉻／攝影）

聖伯納汀諾縣厄浦蘭（Upland）近期推出新建案The Harvest社區，包括兩個住宅區。厄浦蘭市是聖蓋博山麓城市，具有百餘年歷史。近年來，愈來愈多華人居民進駐；有興趣遷居這座百年老城的華人，不妨到The Harvest社區看一看，或許可以找到心儀住宅，在這裡落地生根。

正在建設的新居民區。（記者啟鉻／攝影）
正在建設的新居民區。（記者啟鉻／攝影）

The Harvest社區住宅主要由獨立屋和康斗組成，兩個居民區包括Arbor Square和Sunflower，目前正在銷售的是Arbor Square住宅。據銷售辦公室房屋經紀說，Arbor Square房型有四種，其中第四種房型已經售罄，尚餘有其他房型。產業稅1.9%，包括特別稅，HOA每月約232元。這是當地全新社區，各種設施非常齊全，包括社區中心、休閒公園、娛樂室、健身房等，可充分滿足社區居民需要。

住宅內部。（記者啟鉻／攝影）
住宅內部。（記者啟鉻／攝影）

從房型看，包括兩層三居室2.5衛浴，三層三居室3.5衛浴，面積自1470平方呎至1791平方呎。價位均在50萬元以上。從已經入住居民的年齡層看，年輕及中年居民較多，工薪族為主。整個社區住宅尚未完成，工作人員說，預計全部完成在2021年上半年。

住宅內部。（記者啟鉻／攝影）
住宅內部。（記者啟鉻／攝影）

戶型一與二由於面積較小，進入後感覺空間稍為侷促，一樓是集廚房、餐廳、客廳的綜合功能區，二樓是主臥、次臥及一個公共休閒區。主臥有獨立衛浴，兩個次臥有一個公共衛浴間。對於小戶型住宅，這兩個戶型能夠提供綜合功能。至於戶型三因是三層，較為寬敞，功能安排也更完善。不過住宅一樓未設計安排長者房間。

住宅內部。（記者啟鉻／攝影）
住宅內部。（記者啟鉻／攝影）

從社區附近交通看，距離著名的66號公路很近，可快捷到達10號、60號及15號公路，也可較快到達安大略機場。購物也可到近處的Montclair Place，或者庫卡蒙加牧場市的維多利亞花園步行街、安大略市的Ontario Mills Mall，唯近處缺乏較為傳統的中餐館。

住宅內部。（記者啟鉻／攝影）
住宅內部。（記者啟鉻／攝影）

華人居民重視子女教育。該社區附近有一所Cabrillo小學，一所Upland高中，還有一所Upland Junior High 。其它公共設施有San Antonio Regional Hospital，厄浦蘭公共圖書館、郵局，這裡距離厄浦蘭市警局只有不到十分鐘車程。

住宅內部。（記者啟鉻／攝影）
住宅內部。（記者啟鉻／攝影）

從社區戶型設施和設計看，市府希望吸引更多年輕族群進駐，打造新興繁榮的厄浦蘭市，令百年老城更具活力。根據市府發布的開發資訊，目前市區有多個開發項目，包括厄浦蘭市區廣場、Sycamore Hills獨立屋社區，和Magnolias聯排別墅住宅區等。

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