疫情影響收入 不影響工薪族申貸

疫情衝擊下，許多小業主收入受到影響，申請房屋貸款變得非常困難。（美聯社）

處在歷史低點的利息，吸引了不少民眾買房或申請重貸。但疫情 影響到收入，銀行也為此加強審查，使不少民眾只能無奈錯失良機。總體而言，這次重貸或貸款 的機會，更偏向於年輕人、打工族，而對自僱業主來說非常難。

通常申請房屋貸款，要提供過往兩年的報稅和收入紀錄，不少民眾擔心過去幾個月因疫情影響而失業或換工作等情況，會影響貸款申請。

佳信貸款總裁劉艷秋表示，其實對於工薪階層來說，影響並不大。如果換了工作，只要提供聘用書（offering letter）就可以申請了，等到第一張薪水支票下來，就可以結案。

這使許多剛畢業的年輕人也有機會買房，過去兩年即使沒有收入，只要提供畢業證書和聘用書，以及剛工作的薪資單即可。很多剛剛畢業找到工作的年輕人，以為自己沒有收入紀錄，也沒有多少存款而無法買房，於是錯過機會。其實聯邦住宅管理局（FHA）有貸款計畫，可幫助年輕人買房，首付可以低至3.5%，透過父母贈予即可，信用分數也只要580分就達標。利率 可以比普通市場上的小額貸款利率更低，甚至有機會可以申請到15年貸款，只需1.99%的利率。

她表示，甚至收入不夠的話，也允許多人合買房子，很多西裔屋主其實都是多個家庭合買。不過，想要申請貸款的民眾，如果疫情期間失業現在要找新工作，最好要找W2税表的，不要找給時薪或給1099税表的工作。因為後者申請貸款查收入時，要算今年的收入平均數。如果之前有很長一段時間沒上班，那麼幾乎都沒法合格。不過如果是回到原崗位繼續上班，即使中間沒有上班，也不會受到影響。

但銀行收緊了審查，對自僱主來說非常不利。劉艷秋表示，其實現在很多申請貸款的華人，幾乎四、五成都是自己開公司。但無論去年、前年收入有多少，銀行都要求看今年，「如果今年收入不好，就不要想在這時候重貸」。

本來前段時間銀行還允許，今年的營收比往年下降20%，但最近一段時間似乎更嚴。如果業主的營收紀錄只要比去年少，銀行就會要求查損益表，非常嚴格。銀行業最新的指南要求要看三個月的帳戶流水（bank statement），而在申請貸款期間的兩個月也要看，因此加起來一共要看五個月帳戶流水，因此許多業主自己想辦法「做高一點」都很難。