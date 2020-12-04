我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CDC估3個月添18萬人病故 「全民戴口罩才有救」

加州頒「區域性居家令」防醫療不堪負荷

疫情影響收入 不影響工薪族申貸

記者李雪／洛杉磯報導
疫情衝擊下，許多小業主收入受到影響，申請房屋貸款變得非常困難。（美聯社）
疫情衝擊下，許多小業主收入受到影響，申請房屋貸款變得非常困難。（美聯社）

處在歷史低點的利息，吸引了不少民眾買房或申請重貸。但疫情影響到收入，銀行也為此加強審查，使不少民眾只能無奈錯失良機。總體而言，這次重貸或貸款的機會，更偏向於年輕人、打工族，而對自僱業主來說非常難。

通常申請房屋貸款，要提供過往兩年的報稅和收入紀錄，不少民眾擔心過去幾個月因疫情影響而失業或換工作等情況，會影響貸款申請。

佳信貸款總裁劉艷秋表示，其實對於工薪階層來說，影響並不大。如果換了工作，只要提供聘用書（offering letter）就可以申請了，等到第一張薪水支票下來，就可以結案。

這使許多剛畢業的年輕人也有機會買房，過去兩年即使沒有收入，只要提供畢業證書和聘用書，以及剛工作的薪資單即可。很多剛剛畢業找到工作的年輕人，以為自己沒有收入紀錄，也沒有多少存款而無法買房，於是錯過機會。其實聯邦住宅管理局（FHA）有貸款計畫，可幫助年輕人買房，首付可以低至3.5%，透過父母贈予即可，信用分數也只要580分就達標。利率可以比普通市場上的小額貸款利率更低，甚至有機會可以申請到15年貸款，只需1.99%的利率。

她表示，甚至收入不夠的話，也允許多人合買房子，很多西裔屋主其實都是多個家庭合買。不過，想要申請貸款的民眾，如果疫情期間失業現在要找新工作，最好要找W2税表的，不要找給時薪或給1099税表的工作。因為後者申請貸款查收入時，要算今年的收入平均數。如果之前有很長一段時間沒上班，那麼幾乎都沒法合格。不過如果是回到原崗位繼續上班，即使中間沒有上班，也不會受到影響。

但銀行收緊了審查，對自僱主來說非常不利。劉艷秋表示，其實現在很多申請貸款的華人，幾乎四、五成都是自己開公司。但無論去年、前年收入有多少，銀行都要求看今年，「如果今年收入不好，就不要想在這時候重貸」。

本來前段時間銀行還允許，今年的營收比往年下降20%，但最近一段時間似乎更嚴。如果業主的營收紀錄只要比去年少，銀行就會要求查損益表，非常嚴格。銀行業最新的指南要求要看三個月的帳戶流水（bank statement），而在申請貸款期間的兩個月也要看，因此加起來一共要看五個月帳戶流水，因此許多業主自己想辦法「做高一點」都很難。

貸款 疫情 利率

上一則

世界晚報 全球新冠破150萬死 每九秒一人亡

下一則

LAX虛擬巡遊 不出門也能逛機場

延伸閱讀

大媽落淚！河南立法 晚上9點後禁廣場舞 網：為民除害

大媽落淚！河南立法 晚上9點後禁廣場舞 網：為民除害
臉書挺黃之鋒 蘇揆:台灣人將跟爭取自由的人站在一起

臉書挺黃之鋒 蘇揆:台灣人將跟爭取自由的人站在一起
甄子丹窮到只剩百元 拒拍王晶電影「悔不當初」

甄子丹窮到只剩百元 拒拍王晶電影「悔不當初」
白登上台後 新稅法搶先看

白登上台後 新稅法搶先看
全身無力以為小感冒 20歲女竟腦中風

全身無力以為小感冒 20歲女竟腦中風
亞太封鎖世代 陷失業危機

亞太封鎖世代 陷失業危機

熱門新聞

洛杉磯縣衛生局27日公佈即將舉行新的居家避疫令。（洛縣衛生局推特）

洛杉磯再推「居家避疫令」 30日起執行3周

2020-11-27 19:24
現在的Opus去掉了去多浮誇元素。（MLS）

比佛利豪宅3年賣不掉 降4000萬 聖瑪利諾華婦接手

2020-11-29 02:17
聖蓋博全統廣場三和燒臘店在經營29年之後，11月30日宣告關門。（谷歌地圖）

疫情+房租…經營29年 三和燒臘歇業

2020-12-01 02:15
洛杉磯時報專欄指出，洛杉磯有消防安檢人員，自2018年1月以來，總收入超過百萬。（洛杉磯時報）

洛杉磯消防員財源滾滾 有人年收入百萬 從哪兒來的？

2020-11-28 16:15
避疫旅館每間門口擺了一張椅子，三餐就擺在椅子上。(沈女士提供)

疫期返台隔離 經歷多少事

2020-11-28 02:15
亞凱迪亞購物中心停車場黑五這天，已經不再難找停車位。（記者楊青／攝影）

世說新聞／直擊疫情下黑五 南加大賣場竟這光景

2020-11-30 03:40

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
紐約上空神秘白光閃爆 巨響炸開「連加拿大都聽得見」

紐約上空神秘白光閃爆 巨響炸開「連加拿大都聽得見」
華人關注！S386法案參院過關 綠卡國籍配額 待協調終版

華人關注！S386法案參院過關 綠卡國籍配額 待協調終版
即起縮減！中共黨員及家屬來美旅簽期限 10年縮至1個月

即起縮減！中共黨員及家屬來美旅簽期限 10年縮至1個月
華郵：川普不爽司法部長言論和FBI調查 巴維理恐遭革職

華郵：川普不爽司法部長言論和FBI調查 巴維理恐遭革職

麥康諾：年底前通過第2波紓困案 9080億元計畫

麥康諾：年底前通過第2波紓困案 9080億元計畫