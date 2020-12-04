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少點負債 就能多貸點額度

記者李雪／洛杉磯報導
民眾若了解了銀行大致的計算方式，也能想辦法貸出更多錢。(美聯社)
民眾若了解了銀行大致的計算方式，也能想辦法貸出更多錢。(美聯社)

除了利息，民眾最關心的還有自己可以貸出多少錢，若了解了銀行大致的計算方式，也能想辦法貸出更多錢。

佳信貸款總裁劉艷秋解釋，銀行的計算方式是，每月要還的月供額（PITI，即本息和+地稅+保險），加上物業費（HOA）、每月車貸月付、每張信用卡最低還款額、學貸最低月付等，這些錢加起來通常需要小於收入的50%。

因此民眾可以想辦法減少每月支出就能多貸一些錢。她表示，最近許多重貸申請人都卡在了車貸上，錯失良機。如果每個月要還500元車貸，那麼銀行就要少借12萬元，算下來是很大一筆。因此民眾最好先想辦法找親友借錢付清車貸，或者只需付到還剩十個月即可，就可以不計算在內。有時候只要暫時借用幾千塊，就可以多貸出十來萬。但若是長租（lease）車就沒辦法補救了。

又例如通常每張信用卡的每月最低還款額都是20、30元，若是手上多幾張信用卡，加在一起每月的帳目就會多些支出。若是多出100元，那麼銀行就要少貸出2萬多。因此建議民眾關掉多餘的信用卡，並且選擇關持有時間短的卡，保留持有時間長的卡。

還有一些民眾有淨值貸款，但即使沒有用也要被計算，因此也建議先關掉，房貸批准之後再去重做淨值貸款就好，否則申請房貸時還要先聯絡銀行，對方同意把這筆淨值貸款停在第二順位，一來一回又要耽誤很長時間，而且無法鎖定低利率也是損失。

此外，近來很多華人家中放租賃的太陽能板，通常每月需要付200多元租金，這需要主動告知貸款經紀，因為在信用報告上是看不見的。若是申請上去，查產權報告才發現，便會耽誤貸款，這也是很多申請不通過的原因。

眾所周知，貸款分大中小額，貸款額越高，通常利率就會越高。而有時需要貸百萬元的大額房貸時，也可以想辦法拆分成兩個小額貸款，可以享受低一些的利率。她以一個客戶為例，此人需要108萬元貸款，如果做大額貸款的利率本来是3.5%。但該客戶正好已有一間房，就將此房抵押重貸（cash-out），以3%的利息貸出31.5萬，又再做一個中額的76.5萬元的貸款，享受到2.625%的利息，算下來利息相當於降下超過一個百分點。

如果沒有已有房屋做抵押重貸，也可以做淨值貸款（line of credit），總之「一個不合格的貸款，在你動腦筋也可以合格」。

貸款 信用卡 利率

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