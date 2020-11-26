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蒙市新法 短租明年需申請許可

記者王若然／蒙特利公園市報導
蒙市商討短租條例。（美聯社）
蒙市商討短租條例。（美聯社）

蒙特利公園（Monterey Park）市議會近日研議規範短租法令，預計明年法令推出後，短租業主須申請並獲得許可證才可以經營，蒙市也將對短租業主徵收稅捐。該法令預計在12月的市議會進行二讀，如果通過，可在30天後開始執行。

當天五位市議員對市政經理草擬的短租規範法令進行一讀程序。短租是指城市內非旅館、酒店的居民住宅（dwelling unit），少於30天的短期出租給旅客。草案規定，業主須向市府申請許可證才可經營短租，同時要提交房客糾紛計畫書，應對房客可能給社區帶來的麻煩。

業主在申請許可時，要確保多項事宜達標，包括短租客必須是18歲以上，一間客房最多容納不超過兩個成年人（小孩另有規定），房客車位不得超過住戶自帶車位數量，房客產生的垃圾不得隨意丟棄，業主必須提供足夠的垃圾存儲空間，業主必須給房屋買保險等。

規範城市短租房是由蒙市市長陳贊新（Peter Chan）兩年前提出，如今被再次提上日程。陳贊新說，隨蒙市短租業興起，社區對短租客行為的不滿聲音越來越多，包括亂停車、亂丟垃圾、噪音等問題。因此他才提出規範短租行為的計畫，也要求上交房客糾紛計畫書，讓業主可在第一時間解決租客帶來的社區糾紛。

蒙市市議員羅霈霆（Henry Lo）表示，希望市府官員提出更多短租房數據，目前蒙市住房短缺，他擔心短租房過多會佔用太多自住房機會。蒙市需要的是更多在這裡紮根長久居住的市民。他要求看過統計數據後，再對草案提意見。

其他蒙市市議員都對草案表示贊同。饒影凡（Yvonne Yiu）說短租目前是發展趨勢，她外出渡假也會短租。她十分支持蒙市規範短租，並通過稅收增加城市入帳。

陳贊新補充說，規範短租的條例只是與租期在30天以內的人有關，不會影響在蒙市長租的人，比如長租的學生與其他居民，都不必擔心受該法令影響。

租客 保險 蒙特利公園

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