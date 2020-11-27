華人愛買新房 小心多付5%特別稅

額外的地產附加稅（Mello-Roos），會讓沒有作好功課的買主大吃一驚。(KPBS電視台)

每年10月開始房主們都會陸續收到產業稅帳單 （Property Tax）。許多華裔新移民喜歡買新房，卻不知道買新房往往有高昂的特別稅（special assessment charges）要繳，直到收到產業稅帳單後，才知道要付的產業稅可能比別人多至少5%，建議買房前先做好功課。

資深地產經紀袁立功表示，每張產業稅單上，除了縣政府估算的房產價值及產業稅外，還有一個類別是特別稅。這個類別會根據新房舊房的區別，稅收項目也各不相同。譬如新房可能會有近十幾個稅目，但其中讓人吃驚的是額外的地產附加稅（Mello-Roos）和土地開發稅，這些加起來共要交的稅率可能是1.8%或更高。通常不是新開發的地區，產業稅在1.15%至1.25%之間。

新開發社區的基礎建設，水、電、瓦斯等管道都要鋪設，像是華人 熱衷的奇諾（Chino）、奇諾岡（Chino Hills）、安大略（Ontario）、東谷（Eastvale）、爾灣（Irvine）新建社區，一般都有高昂的特別稅，這部分稅金可能要收30至50年不等，因此熱衷買新房的華人要特別留意。

袁立功表示，不是每個地產經紀或開發商銷售員會都告訴買家，他們有可能避重就輕回答問題。譬如有一次他曾詢問開發商銷售員，該社區房子的產業稅是多少時，銷售員告知1.2%，令他納悶，因為這是新建社區，按理說不會這麼低。他進一步詢問時，才知道加上特別稅後總共應交的稅率是1.75%至1.8%，與銷售員剛開始說的1.2%相差不少。但銷售員回應說，「你只問了產業稅，並沒有問Mello- Roos」，這就存在錯誤引導的情況。

袁立功還表示，新社區房價 可能比較低，50萬至60萬元就可以買到新房，但稅率較高。但若是在成熟社區，同樣戶型大小的房子，可能房價就要貴一些，因此買家要權衡清楚。