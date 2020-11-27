我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全球確診近7000萬例 德州逾120萬例

川普不死心 搞「殭屍訴訟」意不在勝訴？

華人愛買新房 小心多付5%特別稅

記者王全秀子／洛杉磯報導
額外的地產附加稅（Mello-Roos），會讓沒有作好功課的買主大吃一驚。(KPBS電視台)
額外的地產附加稅（Mello-Roos），會讓沒有作好功課的買主大吃一驚。(KPBS電視台)

每年10月開始房主們都會陸續收到產業稅帳單（Property Tax）。許多華裔新移民喜歡買新房，卻不知道買新房往往有高昂的特別稅（special assessment charges）要繳，直到收到產業稅帳單後，才知道要付的產業稅可能比別人多至少5%，建議買房前先做好功課。

資深地產經紀袁立功表示，每張產業稅單上，除了縣政府估算的房產價值及產業稅外，還有一個類別是特別稅。這個類別會根據新房舊房的區別，稅收項目也各不相同。譬如新房可能會有近十幾個稅目，但其中讓人吃驚的是額外的地產附加稅（Mello-Roos）和土地開發稅，這些加起來共要交的稅率可能是1.8%或更高。通常不是新開發的地區，產業稅在1.15%至1.25%之間。

新開發社區的基礎建設，水、電、瓦斯等管道都要鋪設，像是華人熱衷的奇諾（Chino）、奇諾岡（Chino Hills）、安大略（Ontario）、東谷（Eastvale）、爾灣（Irvine）新建社區，一般都有高昂的特別稅，這部分稅金可能要收30至50年不等，因此熱衷買新房的華人要特別留意。

袁立功表示，不是每個地產經紀或開發商銷售員會都告訴買家，他們有可能避重就輕回答問題。譬如有一次他曾詢問開發商銷售員，該社區房子的產業稅是多少時，銷售員告知1.2%，令他納悶，因為這是新建社區，按理說不會這麼低。他進一步詢問時，才知道加上特別稅後總共應交的稅率是1.75%至1.8%，與銷售員剛開始說的1.2%相差不少。但銷售員回應說，「你只問了產業稅，並沒有問Mello- Roos」，這就存在錯誤引導的情況。

袁立功還表示，新社區房價可能比較低，50萬至60萬元就可以買到新房，但稅率較高。但若是在成熟社區，同樣戶型大小的房子，可能房價就要貴一些，因此買家要權衡清楚。

帳單 華人 房價

上一則

新增房貸漲幅 洛杉磯全美第2

下一則

股市指數上漲 利率現攀升預兆

延伸閱讀

亞市華協 為警消送感恩節餐

亞市華協 為警消送感恩節餐
金山灣景區罪案高發 議員提社區安全計畫

金山灣景區罪案高發 議員提社區安全計畫
市議員顧雅明邀媒體共慶感恩節

市議員顧雅明邀媒體共慶感恩節
紐約市下月或進防疫「橙區」 小商業恐再受重創

紐約市下月或進防疫「橙區」 小商業恐再受重創
1年鋪路32哩 人行道維修面積逾10萬平方呎 屋崙工人創紀錄

1年鋪路32哩 人行道維修面積逾10萬平方呎 屋崙工人創紀錄
柯迪雷拉莊園 加州買家競標

柯迪雷拉莊園 加州買家競標

熱門新聞

加州州長紐森（Gavin Newsom）。（LAtimes）

州長紐森宣布加州周六起將實施強制宵禁令

2020-11-19 19:11
聖蓋博市位於Live Oak上的一間療養院，正面臨疫情爆發的衝擊。（記者謝雨珊／攝影）

新冠疫情社區擴散嚴重 華人區療養院也淪陷

2020-11-21 02:17
UCLA Samueli工程學院。（UCLA工程學院臉書）

UCLA研發出殺死存在表面的新冠病毒的方法

2020-11-23 17:38
亞洲食品超市供貨正常，並無人囤貨搶購。（記者李雪／攝影）

疫情再掀搶購潮？華人區淡定

2020-11-21 02:16
華人為了維持綠卡身分不得不來到疫情更嚴重的洛杉磯。（本報檔案照）

為了綠卡 華人新移民冒染疫風險返美

2020-11-23 02:16
台灣訂於12月1日起至明年2月28日啟動「秋冬防疫專案」，要求不論外籍人士或本國籍，不分目的均應檢附「登機時間前三日內核酸檢驗陰性報告」。（本報檔案照）

返台防疫更嚴 洛杉磯僑胞反應不同

2020-11-19 02:15

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
少女玩交友軟體謊報年齡 員警約炮「一夜兩次」下場慘

少女玩交友軟體謊報年齡 員警約炮「一夜兩次」下場慘
51歲天后全裸秀火辣身材 網友噴鼻血：無人可超越！

51歲天后全裸秀火辣身材 網友噴鼻血：無人可超越！
川普：選舉人團如投票支持白登 我就交出政權離開白宮

川普：選舉人團如投票支持白登 我就交出政權離開白宮

美疫情失控感恩節照樣趴趴走 他國傻眼

美疫情失控感恩節照樣趴趴走 他國傻眼
周圍是否有確診案例？手機即時警示系統15州已加入

周圍是否有確診案例？手機即時警示系統15州已加入