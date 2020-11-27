低利率+省房租 首購族：買在高點也划算

近期買房的年輕屋主認為，買來自住可省房租，就算買在高位也划算。圖為阿罕布拉市一處掛牌上市的康斗。(Zillow網站)

如今南加州的房屋價格仍在高位，可選擇的庫存也少，但低利率 的誘惑不可擋，年輕世代的購房熱情很高。不少近期買房的年輕屋主都認為，如果是買來自住可以省下房租，就算買在高位也是划算的。而地產業者為迎合年輕買家，紛紛透過社交媒體宣傳賣房。

由於利息處於歷史低點容易貸款，千禧世代上班族買下一間屬於自己的房屋不再遙不可及，而這一波買房熱潮被業內認為是由千禧世代買家推動的。本月剛在亞凱迪亞市貸款買下一處康斗的吳氏夫婦就表示，就算現在房價 高，但是自住就無所謂，如果不買房每月也要繳房租。雖說明年也許房價會稍微低一點，但早幾個月買就能少繳幾個月房租，算下來也是划算的。這對年輕夫婦也準備儘快安家生娃，趁利息低趕緊下手，吳先生表示「算是剛需」。

疫情 期間在阿罕布拉市買下康斗的任氏夫婦也認為，平時租公寓每月租金大約也是2000多元，不如用來做月供，所以就算是價格比去年或者明年高幾萬元，但省下的租金也不少。不過他們也很幸運，在疫情剛開始不久就買下，利率一樣低但房價還沒有漲起來，但買下後才幾個月，房價就漲了好幾萬元。

房地美數據顯示，截止到2020年11月19日，30年固定房貸利率2.72%，而這一數據在新冠爆發前為3.65%左右。若是首付20萬，按照一對年輕夫婦每月可以負擔2000元的月供來算，扣除地產稅和房屋保險，在疫情前只能負擔57.6萬元的房屋，而如今則是約62萬元的價位。這樣相差好幾萬的優惠，讓首購族們很難不心動。

千禧世代成為購買主力後，地產業者也改變策略迎合買家。彭博社報導指出，年輕的科技新貴尤其從此番股票大漲中獲得不少收益，轉而用於購買自己的第一棟房，也抬高了目標心理價位。報導引述了洛杉磯地產經紀Jason Oppenheim的經驗，他通過Instagram、抖音和YouTube來吸引年輕買家，在社交媒體上賣出500萬元以上的房子。