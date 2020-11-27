我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全球確診近7000萬例 德州逾120萬例

川普不死心 搞「殭屍訴訟」意不在勝訴？

疫情影響租金…都市降 郊區漲

洛杉磯訊
在疫情影響下，洛杉磯的公寓租金水平正在下降。（記者李雪／攝影）
在疫情影響下，洛杉磯的公寓租金水平正在下降。（記者李雪／攝影）

疫情影響下，洛杉磯的公寓租金水平正在下降，但內陸帝國的租金卻在上漲。而這一都市和郊區的差別，也在全國各地同時上演。

一項檢測顯示，自今年年初以來，洛杉磯縣的空置公寓租金大約已下降5.3％，原因很顯然是房東試圖在經濟不景氣時，吸引房客填補空屋。

然而在內陸帝國，情況卻完全相反。根據租房網站和數據提供商Apartment List的數據，在河濱縣，1月至10月的空置公寓租金上漲6.9％，該網站根據其網站上的掛牌價格，計算月租金指數。 在聖伯納汀諾縣，租金則飆升9.1％。

Apartment List表示，全國許多地方都出現市區和郊區間差別的情況。專家認為，明顯的分歧反映了人們對疫情的反應。儘管目前還很難統計出，民眾近期遷移模式的可靠數據，但不少事例證據表明，因為在家工作，不少人都離開大城市的公寓，從而能有更多空間。

房地產經紀認為，有負擔能力的人正在洛杉磯及其周邊地區買房，從而推高了房價，但其他人則從沿海地區遷往更寬敞的內陸帝國地區。

Lewis Management Corp.是內陸帝國最大的房東之一，共有6000多個單位。執行副總裁Randall Lewis表示，公司新租戶中，愈來愈多是來自更昂貴的洛杉磯和橙縣。

Apartment List的研究助理Rob Warnock表示，對於某些搬去郊區的人來說，決定可能更多的是資金問題，而不是空間問題。由於在經濟低迷時期他們遭受了財務打擊，因此決定向東尋找更便宜的住房。但他認為租金趨勢出現差異的主因是，愈來愈少的房客搬遷到大城市，而不是人們搬到了周邊地區。

而很多人遷出城市後，最終目的地除了內陸帝國，也很可能是洛杉磯縣郊區其他城市。根據Apartment List最新分析，洛杉磯市的租金在1月至9月期間下降6％，但在洛杉磯縣和橙縣的其他城市僅下降1％。同時，河濱市的租金在1月至9月之間上漲2％，而其他內陸帝國城市上漲7％。

Apartment List發現，在美國30個大都市區中的27個中，該地區的主要城市在疫情期間的租金下降幅度更大，或租金增長幅度低於郊區。在其中的11個大都市中，租金都在下降，而在郊區則在攀升。

儘管內陸地區最近也面臨失業潮問題，但比很多其他地方的情況好。部分原因是河濱縣和聖伯納汀諾縣是物流或倉儲樞紐。由於人們愈來愈多在網上購物，因此與娛樂性和旅遊業這樣的洛杉磯行業相比，該行業的表現要好得多。洛杉磯縣的失業率為12.1％，而內陸帝國的失業率僅為9％。

租金 洛杉磯 疫情

上一則

疫情無情 居家過節更溫馨 外賣生意火爆

下一則

低利率+省房租 首購族：買在高點也划算

延伸閱讀

旅客抵洛市 須簽署文件、隔離14天

旅客抵洛市 須簽署文件、隔離14天
金線格蘭杜拉開工 移除百年橡樹

金線格蘭杜拉開工 移除百年橡樹
橙縣豐田汽車 感恩節優惠攻略

橙縣豐田汽車 感恩節優惠攻略
洛縣戶外用餐禁令確定不廢除 周三晚10時生效

洛縣戶外用餐禁令確定不廢除 周三晚10時生效
洛縣只有巴沙迪那市允許餐廳繼續戶外用餐

洛縣只有巴沙迪那市允許餐廳繼續戶外用餐
矽谷人移居郊區 推升房價

矽谷人移居郊區 推升房價

熱門新聞

加州州長紐森（Gavin Newsom）。（LAtimes）

州長紐森宣布加州周六起將實施強制宵禁令

2020-11-19 19:11
聖蓋博市位於Live Oak上的一間療養院，正面臨疫情爆發的衝擊。（記者謝雨珊／攝影）

新冠疫情社區擴散嚴重 華人區療養院也淪陷

2020-11-21 02:17
UCLA Samueli工程學院。（UCLA工程學院臉書）

UCLA研發出殺死存在表面的新冠病毒的方法

2020-11-23 17:38
亞洲食品超市供貨正常，並無人囤貨搶購。（記者李雪／攝影）

疫情再掀搶購潮？華人區淡定

2020-11-21 02:16
華人為了維持綠卡身分不得不來到疫情更嚴重的洛杉磯。（本報檔案照）

為了綠卡 華人新移民冒染疫風險返美

2020-11-23 02:16
台灣訂於12月1日起至明年2月28日啟動「秋冬防疫專案」，要求不論外籍人士或本國籍，不分目的均應檢附「登機時間前三日內核酸檢驗陰性報告」。（本報檔案照）

返台防疫更嚴 洛杉磯僑胞反應不同

2020-11-19 02:15

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
少女玩交友軟體謊報年齡 員警約炮「一夜兩次」下場慘

少女玩交友軟體謊報年齡 員警約炮「一夜兩次」下場慘
51歲天后全裸秀火辣身材 網友噴鼻血：無人可超越！

51歲天后全裸秀火辣身材 網友噴鼻血：無人可超越！
川普：選舉人團如投票支持白登 我就交出政權離開白宮

川普：選舉人團如投票支持白登 我就交出政權離開白宮

美疫情失控感恩節照樣趴趴走 他國傻眼

美疫情失控感恩節照樣趴趴走 他國傻眼
周圍是否有確診案例？手機即時警示系統15州已加入

周圍是否有確診案例？手機即時警示系統15州已加入