疫情影響租金…都市降 郊區漲

在疫情影響下，洛杉磯的公寓租金水平正在下降。（記者李雪／攝影）

在疫情 影響下，洛杉磯 的公寓租金 水平正在下降，但內陸帝國的租金卻在上漲。而這一都市和郊區的差別，也在全國各地同時上演。

一項檢測顯示，自今年年初以來，洛杉磯縣的空置公寓租金大約已下降5.3％，原因很顯然是房東試圖在經濟不景氣時，吸引房客填補空屋。

然而在內陸帝國，情況卻完全相反。根據租房網站和數據提供商Apartment List的數據，在河濱縣，1月至10月的空置公寓租金上漲6.9％，該網站根據其網站上的掛牌價格，計算月租金指數。 在聖伯納汀諾縣，租金則飆升9.1％。

Apartment List表示，全國許多地方都出現市區和郊區間差別的情況。專家認為，明顯的分歧反映了人們對疫情的反應。儘管目前還很難統計出，民眾近期遷移模式的可靠數據，但不少事例證據表明，因為在家工作，不少人都離開大城市的公寓，從而能有更多空間。

房地產經紀認為，有負擔能力的人正在洛杉磯及其周邊地區買房，從而推高了房價，但其他人則從沿海地區遷往更寬敞的內陸帝國地區。

Lewis Management Corp.是內陸帝國最大的房東之一，共有6000多個單位。執行副總裁Randall Lewis表示，公司新租戶中，愈來愈多是來自更昂貴的洛杉磯和橙縣。

Apartment List的研究助理Rob Warnock表示，對於某些搬去郊區的人來說，決定可能更多的是資金問題，而不是空間問題。由於在經濟低迷時期他們遭受了財務打擊，因此決定向東尋找更便宜的住房。但他認為租金趨勢出現差異的主因是，愈來愈少的房客搬遷到大城市，而不是人們搬到了周邊地區。

而很多人遷出城市後，最終目的地除了內陸帝國，也很可能是洛杉磯縣郊區其他城市。根據Apartment List最新分析，洛杉磯市的租金在1月至9月期間下降6％，但在洛杉磯縣和橙縣的其他城市僅下降1％。同時，河濱市的租金在1月至9月之間上漲2％，而其他內陸帝國城市上漲7％。

Apartment List發現，在美國30個大都市區中的27個中，該地區的主要城市在疫情期間的租金下降幅度更大，或租金增長幅度低於郊區。在其中的11個大都市中，租金都在下降，而在郊區則在攀升。

儘管內陸地區最近也面臨失業潮問題，但比很多其他地方的情況好。部分原因是河濱縣和聖伯納汀諾縣是物流或倉儲樞紐。由於人們愈來愈多在網上購物，因此與娛樂性和旅遊業這樣的洛杉磯行業相比，該行業的表現要好得多。洛杉磯縣的失業率為12.1％，而內陸帝國的失業率僅為9％。