諸多利好 股市年底前穩了！

疫苗出現曙光，美國大選定音，催生美股24日大漲，道瓊工業平均指數站上3萬點。（unsplash圖片）

疫苗出現曙光，美國 大選定音，催生美股24日大漲，道瓊工業平均指數站上3萬點。金融專家表示，未來雖然可能會有小幅度調整，但是股市在年底前後都會上漲，高科技股不再一枝獨秀，新能源股、銀行股、工業股等股票 會開始輪動。

金融投資 與財富管理專家林日昇，一直對美股充滿信心，目前美股表現正好印證他之前所說的「大選以後股票一定漲」的說法。他說，大選前一周股票下降10%，在大選之後到現在股票漲15%-16%。現在股票是創紀錄的高，市場跑回基本面，新冠病毒處於黎明前的黑暗時期，即將問世的三個疫苗可有不同渠道讓全世界的人去打疫苗，是一件好事。因此不止美股在漲，全世界的股票都在漲。

他說，他預計明年6月，美國可以完全開放，現在市場有很多衝力，網絡零售業在假日期間消費能力都很強。只要美國總統權力交接能和平順利過渡，不會發生戰爭，股市就不會有大問題。股票起落受政治層面影響比經濟更大。作為投資人，他比兩個月前安心很多，所持投資比例中股票占比72%，一直在增持。另外在感恩節之後，可能會推出新的紓困方案，這也是利好消息。

臨近年底稅務調整，他建議投資者今年要穩住，不要著急賣股票來抵稅，建議等到1月才出手。

私募基金管理人袁福廷表示，今年年底應該有慶祝聖誕和新年的上漲行情，預計會有3%到4%的上漲。因為目前所有的消息無論是疫苗出現，還是美國政局穩定交接，或白登推出的管理團隊，都讓市場感覺安心。因為市場從來是向前看，大家對未來有信心，市場長遠還是會上漲。雖然會有短暫回撤，但是到年底之前還是會往上走，到3萬5000點都有可能。

他說，股票投資重點也會相應調整，宅經濟有關科技股要開始回退2%到3%，實體零售店股可能繼續上漲，銀行現在也開始上漲。雖然經濟層面，現在很多人失業，就業還是大問題。但是股票比其他類型的投資要安全，他建議選股不選市，有些股票如肥料股、原料股、新能源股如太陽能股、工業股如波音，及少數醫療股如生化股都可考慮。賭場類的股票也可以關注一下，這類股票比航空旅遊類的股票恢復的快。

曾任職於紐約華爾街投行的楊家淦，則認為現在股市上漲有些不正常，後面會有一些回落。他繼續看好能源股和小型股，尤其這些小型股和能源股過去三年跌很慘，白登上任後，還會上漲，且小型股市盈率（ Price Earnings Ratio，簡稱P/E）很低，這些股票現在還是便宜的，未來一年還會有好機會上漲。他也在增持這兩類股票。