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網購騙很大 訂無人機來飛機模型

記者王全秀子／洛杉磯報導
王先生網購買了兩部飛行器，收到的卻是飛機模型。（王先生提供）
王先生網購買了兩部飛行器，收到的卻是飛機模型。（王先生提供）

南加華人王先生日前網購受騙，明明訂購的是無人機飛行器，結果收到的卻是飛行器模型和手持穩定器，與商家多次溝通無果，他向第三方付款公司及信用卡銀行投訴，最終透過銀行拿回退款。

他明確告知銀行，他願意提供所有證據協助銀行調查，但銀行表示類似案件很多。因此王先生希望透過親身經歷告訴廣大華人民眾，不要縱容這些不法分子，如果遇到類似詐騙情況，應據理力爭討回公道，而不是自認倒楣。

王先生說，受疫情影響孩子們都待在家，他原想上網給孩子買些好玩的東西，在網上瀏覽看到中國大陸某商家網站上商品種類很多，其中有一款飛行器似乎還不錯，於是他訂了兩個，加上運費總共37元。可是收到包裹後打開一看，寄來的卻是兩個飛機模型和一個穩定器，與自己訂購的商品不符。

王先生收到的包裹，與原本訂購的商品不符。（王先生提供）
王先生收到的包裹，與原本訂購的商品不符。（王先生提供）

他向商家投訴並要求全額退款，對方先說根據紀錄顯示王先生已經收到訂貨，只能部分退款。王先生不同意，加上包裹上顯示的重量，與網站上描述商品的重量有出入。於是王先生聯絡當時付款的第三方支付公司Paypal。Paypal與商家溝通，後來商家承認發錯貨，但要求王先生先將商品寄回去，等他們確認收到以後才能全額退款。

王先生表示，從美國寄到中國大陸郵費很貴，手續也比較麻煩。加上他有在網上看到很多類似案例，譬如有民眾上網訂購簡易洗衣機，收到的卻是洗衣刷子；又或是購買照相機收到的卻是鉛筆盒等，明顯就是網路詐騙案。

王先生很氣憤，直接聯絡綁定Paypal帳戶的那張信用卡銀行。銀行表示，會先將錢退給王先生並展開調查。

最終王先生拿回退款，他說，雖然錢不多，但他不會縱容無良商家。他建議，當消費者遇到類似詐騙案件時應該積極向銀行等付款公司報告，次數多了這種商家可能就會被列入黑名單，之後無法再收到付款。他建議消費者，盡量使用信用卡（credit card），而不是簽帳卡（debit card），因為信用卡帳單申訴相對容易追討支付款。

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