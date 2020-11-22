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南加房市反彈 趁低利快下手

記者謝雨珊／洛杉磯報導
在低利率的刺激下，單價大幅成長，銷售量也暴增。（本報檔案照）
在低利率的刺激下，單價大幅成長，銷售量也暴增。（本報檔案照）

在低利率刺激下南加房市強力反彈，華人喜愛的房產地段單價大幅成長，投資者及首購族搶著買，銷售量令人咋舌。專家推斷房地產不受疫情影響，房市上升勢不可擋，2021年不可能降價；建議有意買房者，趁貸款利率尚低，盡快備齊資料及條件，看到愛房趕緊入手。

擁有超過30年地產經驗的RE/MAX Elite Realty總裁劉靜（Nancy Liu），21日在北美華人會計師協會舉辦的「2020歲末稅法、貸款及房地產生活線上講座」指出，依據去年及今年數據或狀況做比較，2020年主要購房者為年輕族群。洛杉磯東區房產不僅受到年輕族群追捧，投資客也很愛，尤其是奇諾市（Chino）、安大略（Ontario）、庫卡蒙加牧場（Rancho Cucamonga）等地區。以往這些地點的房子，上市掛牌時間約有二至三個月，但自貸款利率調降後，房子掛牌約在30天內售出，競爭激烈。

爾灣市、亞凱迪亞市自帶「名牌光環」，吸引不少中國大陸客戶的關注，即使在疫情期間的房市詢問度也很高。劉靜表示，亞凱迪亞市及爾灣市的房價單價很高。西區的派洛斯福德（Palos Verdes）則是有錢人的最愛，2019年銷售數量沒有華人區多，但是單價依舊很貴。

很多人在疫情期間不敢賣房，但買房者卻很多，逐漸形成「搶房大戰」的局面，房價也水漲船高，不過豪宅價值因疫情縮水。劉靜解釋，很多人因手頭資金不足，只好忍痛賣掉漂亮豪宅。若有民眾想購入便宜又美麗的豪宅，現在是下手好時機。有些人擔心房價持續上漲，往後是否難以購入50萬至60萬元的中低價位房子？劉靜表示，在拉朋地（La Puente）、河濱（Riverside）等鄰近華人區的城市，還是有不少中低價位房子。

劉靜呼籲現在想買房的民眾千萬不要猶豫，今年貸款利息創新低，200萬至300萬的豪宅均可在短時間內賣掉。貸款利息低與房價調降有異曲同工之妙，同樣可降低每月房貸，甚至比每月繳交房租便宜。建議民眾盡早備好財務證明、存款證明、信用報告等資料，看準後立即下手。她還建議，最好將銀行初步審批拿到手，不要先看房再斟酌貸款。

RE/MAX Elite Realty總裁劉靜出席北美華人會計師協會「2020歲...
RE/MAX Elite Realty總裁劉靜出席北美華人會計師協會「2020歲末稅法、貸款及房地產生活線上講座」介紹當前房市。（線上截圖）

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