富人省稅 善用家庭基金會

稅務專家、助學金規劃專家Michael陳。（Michael陳提供）

洛杉磯世界日報21日在YouTube的U視頻舉辦線上講座，主題「2020省稅稅務規畫」，邀請業界資深稅務專家、助學金規畫專家Michael陳傳授實用的省稅及避稅技巧，反響熱烈。

Michael陳重點介紹了「家庭基金會」（Family Fund）的概念。他說，美國 許多富人都建立一個家庭基金會，每年可以將自己淨收入的30%捐给自己。假如年淨收入100萬，即可將其中的30萬捐給自己的家庭基金會，可以節省大約15萬元的所得稅。此外，家庭基金會還可以解決遺產稅問題，因為家庭基金會是非盈利性質。基金會世世代代傳下去，其中的資金不用繳納遺產稅。此外，用家庭基金會中的資金炒股票 所繳納的收入稅也相當低。

Michael陳還介紹了家庭基金會的其他用途，華人家長可以用基金會建立高中社團（club）助學金，或幫助孩子成立興趣社團，聘請優秀老師或教練來輔導，鼓勵孩子發展社團成員，從中可以學到交友之道和組織活動的能力。從家庭基金會花出的錢可享有稅務減免優惠。

投資房產、股票有了較大回報如何減少增值稅？Michael陳介紹了利用開發區機會（Opportunity Zone）對股票增值避稅，如何將房產增值放入DST（免稅退休）等避稅知識。

Michael陳說，職業稅務規畫師因熟知稅法，可以幫助民眾最大程度節稅、避稅。稅務規畫師與會計師有何區別？他說，會計師2021年1月1日開始上班，稅務規畫師在2020年底前把稅務規畫做完，2021年年初就下班了。他以醫師和護士作比喻，好比規畫師是醫師做診斷，而會計師就像護士負責後續打針餵藥等工作。

Michael陳說，稅務是一個很複雜的問題，每個家庭的情況不同需要具體討論。如果需要找他進一步諮詢，首次諮詢一小時收費200元，可以通過手機短信408-220-3036或加微信 聯繫。

Michael陳創辦了Michael陳大學助學金、稅務規畫諮詢中心。錯過當天直播的民眾，可以點擊網址觀看回放：https://www.youtube.com/watch?v=Bdqpfla1qPg