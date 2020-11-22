我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

研究：新冠病毒在低溫與高濕環境 可活長達一個月

川普陣營猛喊大選舞弊 司法部以沉默「作答」

富人省稅 善用家庭基金會

記者王若然／洛杉磯報導
稅務專家、助學金規劃專家Michael陳。（Michael陳提供）
稅務專家、助學金規劃專家Michael陳。（Michael陳提供）

洛杉磯世界日報21日在YouTube的U視頻舉辦線上講座，主題「2020省稅稅務規畫」，邀請業界資深稅務專家、助學金規畫專家Michael陳傳授實用的省稅及避稅技巧，反響熱烈。

Michael陳重點介紹了「家庭基金會」（Family Fund）的概念。他說，美國許多富人都建立一個家庭基金會，每年可以將自己淨收入的30%捐给自己。假如年淨收入100萬，即可將其中的30萬捐給自己的家庭基金會，可以節省大約15萬元的所得稅。此外，家庭基金會還可以解決遺產稅問題，因為家庭基金會是非盈利性質。基金會世世代代傳下去，其中的資金不用繳納遺產稅。此外，用家庭基金會中的資金炒股票所繳納的收入稅也相當低。

Michael陳還介紹了家庭基金會的其他用途，華人家長可以用基金會建立高中社團（club）助學金，或幫助孩子成立興趣社團，聘請優秀老師或教練來輔導，鼓勵孩子發展社團成員，從中可以學到交友之道和組織活動的能力。從家庭基金會花出的錢可享有稅務減免優惠。

投資房產、股票有了較大回報如何減少增值稅？Michael陳介紹了利用開發區機會（Opportunity Zone）對股票增值避稅，如何將房產增值放入DST（免稅退休）等避稅知識。

Michael陳說，職業稅務規畫師因熟知稅法，可以幫助民眾最大程度節稅、避稅。稅務規畫師與會計師有何區別？他說，會計師2021年1月1日開始上班，稅務規畫師在2020年底前把稅務規畫做完，2021年年初就下班了。他以醫師和護士作比喻，好比規畫師是醫師做診斷，而會計師就像護士負責後續打針餵藥等工作。

Michael陳說，稅務是一個很複雜的問題，每個家庭的情況不同需要具體討論。如果需要找他進一步諮詢，首次諮詢一小時收費200元，可以通過手機短信408-220-3036或加微信聯繫。

Michael陳創辦了Michael陳大學助學金、稅務規畫諮詢中心。錯過當天直播的民眾，可以點擊網址觀看回放：https://www.youtube.com/watch?v=Bdqpfla1qPg

編輯推薦

股票 微信 美國

上一則

蒙特利公園市2022年選舉 擬延期數月

下一則

駐洛經文處30日起推線上領務預約查詢系統

延伸閱讀

監測氣候和海平面變化 這顆衛星發射升空

監測氣候和海平面變化 這顆衛星發射升空

貝佐斯豪捐近7億美元亞馬遜股票 對抗氣候變遷

貝佐斯豪捐近7億美元亞馬遜股票 對抗氣候變遷
迎感恩節 幫幫忙基金會23日攜手山麓聯合中心發放食物

迎感恩節 幫幫忙基金會23日攜手山麓聯合中心發放食物
挺小商業 「加州重建基金」提供10萬元貸款

挺小商業 「加州重建基金」提供10萬元貸款
佛光會捐1萬口罩 助公校社團排練

佛光會捐1萬口罩 助公校社團排練
晨星之光基金會心靈微聲部落格數算恩典

晨星之光基金會心靈微聲部落格數算恩典

熱門新聞

聯合航空11月重啟舊金山-台北往返直飛航班。(unsplash)

美西返台機票不再那麼貴 僑胞動了「返台之心」

2020-11-15 15:42
加州州長紐森（Gavin Newsom）。（LAtimes）

州長紐森宣布加州周六起將實施強制宵禁令

2020-11-19 19:11
日前一段鬧市區搶劫殺人視頻瘋傳，如此駭人的事件真的就發生在南加州聖谷華人區？（讀者截圖）

世說新聞／鬧市區搶劫殺人視頻瘋傳 南加華人區治安已如此不堪？

2020-11-18 10:38

確診破百萬 入境加州隔離14天

2020-11-14 02:27
南加州大學（USC）Keck醫學院18日舉辦線上講座，左上為Ali Gholamrezanezhad醫師，右上為新冠病毒專家Paula Cannon，右下為主持人Leigh Hopper，左下為新冠肺炎檢測專家Susan Butler-Wu。

搭機防染疫 南加大線上講座專家有妙招

2020-11-18 20:46
目前在洛杉磯加大擔任醫師的林育湘。（林育湘提供）

染疫了怎麼辦？醫師：每天自測血氧 超標需及時就醫

2020-11-17 21:08

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
廢除「出生公民權」 川普要搶在下台前發布行政令

廢除「出生公民權」 川普要搶在下台前發布行政令
選舉法專家：川普訴訟 無法扭轉

選舉法專家：川普訴訟 無法扭轉
牽手高調表白！李亞鵬新女友曝光 神似王菲

牽手高調表白！李亞鵬新女友曝光 神似王菲
榮寵失而復得 泰國貴妃力展親民作風博好感

榮寵失而復得 泰國貴妃力展親民作風博好感
白登將公布內閣名單 楊安澤傳出任商務部長

白登將公布內閣名單 楊安澤傳出任商務部長