世報線上講座 Michael陳教你省稅技巧

Michael陳創辦Michael陳大學助學金、稅務規劃諮詢中心。（Michael陳提供）

洛杉磯 世界日報21日（周六）下午1時，將在Youtube的U視頻舉辦線上講座，主題為2020省稅稅務規劃，邀請業界資深稅務專家、助學金規劃專家Michael陳，帶來實用的省稅、避稅技巧，以及如何通過稅務規劃成功申請大學助學金。

Michael陳說，「掙得多繳稅越多」，這句話是不對的，想省稅並不難。在21日的講座中，他將為民眾講解中高收入家庭，如企業家、律師、醫師等，如何做到省稅以及2020年底前，必須做好的稅務規劃內容。若在股票和房市賺了很多錢，該如何省稅？他將講解華人 不太熟知的家庭基金會（Family Fund）概念，以及如何用家庭基金會達到省稅目的。

除了家庭收入的稅務規劃，Michael陳還將講解對於高收入、高資產、有出租房的家庭，該如何成功拿到大學助學金？他表示，教育 機關和國稅局對家庭收入有不一樣的定義。教育機關是看家庭淨收入。一個年入20萬元的家庭，通過合理稅務規劃，家庭淨收入可以降低很多；更多的稅務規劃技巧，都在21日的稅務講座，感興趣的民眾千萬不要錯過。

Michael陳指出，與會計師不同，稅務規劃師致力於幫助顧客達到省稅、合理避稅的目的。而會計師則不負責這一部分。他說，很多人每年在報稅時才想著如何省稅，那時已經晚了。應該在2020年底之前就將稅務規劃好，明年1月之後再去找會計師。

Michael陳創辦Michael陳大學助學金、稅務規劃諮詢中心。他深入淺出的講解風格和專業態度，廣受好評。講座直播時間為21日下午1時，民眾可以點擊該網址觀看：https://www.youtube.com/watch?v=Bdqpfla1qPg，或可掃瞄二維碼附圖。