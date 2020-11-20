加州新法明年上路 不讓大企業囤法拍屋

加州SB 1079號法案已由州長簽署，讓一般人有機會買法拍屋，而不是讓大公司整批購買牟利。(美聯社)

加州 SB 1079號法案已由州長簽署，將於2021年1月1日生效。該法案也名為「為業主而不是大公司」（Homes for Homeowners, Not Corporations），旨在讓一般人有機會買法拍屋，而不是讓大公司整批購買以牟利。因疫情的影響，業內人士皆預計明年會有大批法拍屋流向市面，此舉或會讓普通買家更有機會。

這條新法讓屋主、租客 、地方政府和非營利住房機構能比大企業優先購買法拍屋，並授權地方政府對讓房屋空置的大企業或其他業主提高罰金，最高罰金可達一天2000元。

在上一次金融危機期間，成千上萬的民眾失去了房屋而被法拍，這些法拍屋被大小投資 者搶購或之後出售。華爾街成為主要參與者，如黑石集團（Blackstone Group）等華爾街上市公司為牟暴利，以最低價買下大量法拍屋，據估計，上市公司目前擁有全美600億元的獨立屋租房市場。許多房屋遭拍賣 的屋主後來一蹶不振，自有住宅的數量在2010年代劇降。在加州，2006至2012年間，居民自住屋的數量驟減32萬戶，而出租的獨立屋則大增72萬多戶。

由柏克萊民主黨州參議員斯金納（Nancy Skinner）提出的這個法案，修改了查封拍賣的過程，防止經濟大蕭條期間大企業在一次拍賣中整批購買法拍屋的情況重現。

新法案適用於在法拍中出售的一至四單元的房屋，如果一個投資者在拍賣中贏得了這樣的房屋，那麼其他想要自住的買家、非營利組織、政府實體將仍有45天的時間提交競爭報價。如果該房屋是出租屋，如果房客願意開出和投資者同等的報價，那麼房客可以贏下拍賣，而其他潛在的買家必須提供比投資者更多的報價。負責法拍的管理者必須在網站上詳細說明拍賣中的最高出價，以及如何提交競爭報價等信息。

斯金納說：「SB1079法案已向華爾街發送了清楚的訊息：加州房產不是讓你們吞併，我們不會容忍大企業再次囤房。有了這個法案，一般家庭能有擁有房屋的公平機會，地方政府也有新工具可以防止房屋空置荒蕪。」

根據新規，非營利組織和政府在拍賣中也更具有競爭力。不過非營利組織表示雖然很願意搶購這些房屋，但資金可能是一個問題，在疫情引發的經濟衰退中，許多人現金都受限。不過代表洛杉磯西區的市議員Mike Bonin則認為看到一個解決遊民問題的機會，並表示可以提議讓市府籌備資金買入房屋，作為可負擔房。