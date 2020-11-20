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疫情後專注開發公寓 加州單戶住宅激增

編譯組╱綜合報導

美國人口普查局統計，加州房屋建商今年夏天共提交1萬7042份單戶住宅申請許可，這是自2007年以來第二繁忙的紀錄，比新冠疫情大流行開始的今春市場冷卻景象、增長了42%，也比去年同期上升18%。此為受到新冠影響住房的廣泛且異於往常的影響之一。

在疫情期間，找房人士期望能找到更多生活空間。隨著經濟活動已開始自春天封鎖蕭條中復甦，推動加州買房盛況達到大蕭條以來的從所未見的水平。

對房屋所有權的渴望成為房地產市場最大挑戰，許多業主不想在疫情大流行期間售屋，儘管間隔上一次房地產泡沫已有數年，建商仍小心謹慎。種種因素造成房屋庫存短缺，求房若渴，促使加州6-9月中價位房屋銷售達新高。美國9月份建商所獲新房簽訂合約，比去年同期增加47%。加州河濱與聖伯納汀諾地區新房購買狂增了88%、舊金山增多58%、沙加緬度增加66%、洛杉磯和橘郡上升44%、聖地牙哥增多42%。

新屋銷售分析公司「Zonda」首級經濟學家沃爾夫(Ali Wolf)表示，儘管房價上漲，但低貸款利率代表著房屋付款維持在2015年水平，對買家來說是好消息，但強勁需求推動房價上漲、威脅未來的可負擔性，特別是當貸款利率開始上漲之際。

但當房屋供應需求突然增高，建商是否能快速建房、足夠應付所需？沃爾夫表示，建商正忙於應付供需。合約銷售有兩位數增長，但許多售出房屋正在建造。這代表建商於進入2021年時有大量供房壓力，需要解決供應鏈問題以準時交房。

然而，新冠大流行對住宅開發走向的扭轉，則為單戶住宅是全加州所有建築許可中的一部分。經濟大蕭條後的幾年，房屋開發商專注在建造更多公寓而非住房。新冠發生之後，加州單戶住宅占所有住宅類型分額的61%，比自2011年以來平均水平50%、大幅增加。

今年夏天，美國70%房屋建造許可申請為單戶家庭住宅，過去9年平均值為63%。對住房短缺的加州來說，各種類型房屋增加，都是好消息。不過，基於供應問題，專家也擔心房屋銷售會於2020年持平甚至下降。

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