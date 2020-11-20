法拍屋陷阱多 普通買家注意這些原則才不吃虧

法拍屋的標價通常很誘人，但專家呼籲普通買家要小心有額外的留置權（lien）。(美聯社)

受疫情影響，預計明年會有大批法拍屋流向市面，為限制大投資客囤房獲利，加州政府推出新法案，確保普通買家有機會買房，不過購買法拍屋很有學問。

法拍屋的標價通常很誘人，但專家呼籲普通買家要小心。例如，法拍的物業可能有額外的留置權（lien），誰是真正的所有人可能有爭議，甚至讓買方捲入訴訟。此外，在購買房屋之前，很多時候也無法檢查房屋是否有缺陷；如果還有人住在裡面，需要買方動員住客遷離；此外，尋找融資也很棘手，因為規則通常要求以現金或銀行本票（cashier's check）全額購買。

擁有十多年法拍經驗的地產業者胡張燕燕傳授經驗，想買法拍屋第一步，先在比較熟悉的城市選，自己不熟悉的城市不選。看上房屋後，要請產權公司查詢產權，確定是第一順位的拍賣 。她表示，有時賣場上也有第二、第三甚至第四順位的貸方來賣房，「只買第一順位，絕不買後面的」。她表示，以前曾在拍賣場看到一位買家高興出價30多萬買下一棟爾灣的房子，結果標下後才發現，前面第一順位還欠了60多萬元，虧大了。請產權公司查詢時，也要詢問有無其他問題。

第二步「要把房價 弄清楚，而且要非常清楚」。她多次強調，一些買家最終法拍下來的價格，比市面價還要貴，也是常有事。首先在搞清周圍房價和房屋基本信息後，可以大概得知房屋市價。此外，很多時候看不到屋子裡面的狀況，因此考慮價格時要做最低的打算，即裡面都算作需要重新裝修，再將這筆錢扣除後，才是一個比較合適的價格。在出價時絕不要超過這個數字，更不要喊價喊得不理性。

此外要考慮房屋是否有人住。無論現屋主還是房客，若不肯搬走很麻煩，尤其疫情期間不能驅趕。她表示多年來遇到過不肯搬走的、搬走前搞破壞的，還有上法庭吿的。她舉例自己曾在亞凱迪亞市買下過一棟拍賣房，結果花了一年時間請住客離開，但住客一次次去法院，令人頭痛，因此標屋時也要考慮到這些情況。

開銀行本票也有學問

另外還有許多小竅門。例如去賣場時，開銀行本票可以開給自己，若沒有買到也可存回自己的帳戶。另外也要多開三、五張小面額的本票，有零有整更好出價等。她表示，法拍學問多，但也不必因噎廢食，買家只要做好功課，小心謹慎，尤其初學者最好先跟著專業人士去看幾次，不要急著競標。研究好房屋價格和產權，一切防患未然，想好價格後理性出價即可。

不過胡張燕燕認為，明年不一定會有很多法拍屋上市，因為今年房價漲得多，有困難的屋主即使一年不付貸款 ，但這一年上漲的房價，賣掉後就夠付這一年的欠款，不至於被法拍。

但她推測，會有不少短售屋（short-sale），對於經驗較少的買家來說，短售屋比較好，準備和考慮時間更充裕，有產權保險也不怕出問題，可以看屋子裡面也可以貸款，同常規買房沒有太大差別。