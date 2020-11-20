我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破1171萬例 俄亥俄超北卡

普亭開會突然咳嗽不止 克林姆林宮「修片」粉飾太平

加州人口外流 賭城房價持續升溫

編譯組／綜合報導
隨著愈來愈多加州人外逃至拉斯維加斯，當地住房市場熱滾滾，房價也持續上升。（news3lv.com）
隨著愈來愈多加州人外逃至拉斯維加斯，當地住房市場熱滾滾，房價也持續上升。（news3lv.com）

拉斯維加斯地區住房市場持續升溫，外界認為，主要原因要歸功於逃避高稅收的加州居民外逃他州，以及更嚴格的新冠肺炎封鎖與限制令。許多加州人外移到拉斯維加斯，造成該地區房價上漲，該市房源短缺持續數月。

Vegasnomics總經理David Grana表示，加州人外逃將可能助長當地房地產市場，看起來加州人外移情況，不會很快停止，甚至到2022年。

Grana說，最近他們有800多個物業上市，但在2008年經濟蕭條前，每週約有1000至1200物業上市。「現在，我們遠低於這個數字，但我們的人口甚至更多。」

然而，房源的不足推高房價，但利率下降，也幫助小額購屋者回頭。拉斯維加斯房地產經紀Aldo Martinez說，房源下降，但利率也下降，這幾乎可讓兩者相抵銷，即使售價上漲，但整體成本卻保持不變。Martinez相信，隨著愈來愈多的租房者精算後，他們將認真考慮購屋。

David Grana表示，將加州人帶到內華達州，也可能造成內華達州人，遷移至更有利的住房市場，「目前聽到的消息是，許多以屆空巢期的屋主，正將物業拋售，以便遷移至外州。」

「但不幸的是，對那些有在，想搬到新學區的家庭而言，將不得不以高價售屋，再以高價購屋。」

編輯推薦

加州 房地產 內華達州

上一則

新冠在反撲 左派真在乎？

下一則

聖縣加油站2劫車襲擊案 視頻追3嫌

延伸閱讀

疫苗產量有限 遠水難救近火 全美未來3個月最危險

疫苗產量有限 遠水難救近火 全美未來3個月最危險
加州疫情再燒 外出須戴口罩

加州疫情再燒 外出須戴口罩
加州人沒出走！ 數據：98.3%都沒離開

加州人沒出走！ 數據：98.3%都沒離開
加州再關閉餐館 店員如釋重負

加州再關閉餐館 店員如釋重負
不顧禁令 加州議員赴茂宜島開會

不顧禁令 加州議員赴茂宜島開會
洛縣商家周五起宵禁 餐館只能營業到晚間十時

洛縣商家周五起宵禁 餐館只能營業到晚間十時

熱門新聞

聯合航空11月重啟舊金山-台北往返直飛航班。(unsplash)

美西返台機票不再那麼貴 僑胞動了「返台之心」

2020-11-15 15:42

確診破百萬 入境加州隔離14天

2020-11-14 02:27
日前一段鬧市區搶劫殺人視頻瘋傳，如此駭人的事件真的就發生在南加州聖谷華人區？（讀者截圖）

世說新聞／鬧市區搶劫殺人視頻瘋傳 南加華人區治安已如此不堪？

2020-11-18 10:38
加州州長紐森（Gavin Newsom）。（LAtimes）

州長紐森宣布加州周六起將實施強制宵禁令

2020-11-19 19:11
圖為戴口罩的旅客在洛杉磯國際機場準備出境。(美聯社)

繼加州之後 美西這兩州也發「遊客14天隔離令」

2020-11-13 14:43
白登當選將如何改變移民政策引關注。（美聯社）

世說新聞╱白登時代來臨 他承諾這些移民政策

2020-11-16 10:32

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
芝21家人聚餐爆感染 老母親進ICU 子女後悔萬分

芝21家人聚餐爆感染 老母親進ICU 子女後悔萬分
牛津疫苗試驗99%出現抗體 老年人尤產生強大免疫反應

牛津疫苗試驗99%出現抗體 老年人尤產生強大免疫反應
白靈走紅毯不怕走光拒胸貼 爆「花花公子」過往趣事

白靈走紅毯不怕走光拒胸貼 爆「花花公子」過往趣事
民主黨1992年來首奪喬州 白登確定贏1.2萬票

民主黨1992年來首奪喬州 白登確定贏1.2萬票
密西根州韋恩郡驗票官拒確認選舉結果 川普打電話關切

密西根州韋恩郡驗票官拒確認選舉結果 川普打電話關切