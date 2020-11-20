加州人口外流 賭城房價持續升溫

隨著愈來愈多加州人外逃至拉斯維加斯，當地住房市場熱滾滾，房價也持續上升。（news3lv.com）

拉斯維加斯地區住房市場持續升溫，外界認為，主要原因要歸功於逃避高稅收的加州 居民外逃他州，以及更嚴格的新冠肺炎封鎖與限制令。許多加州人外移到拉斯維加斯，造成該地區房價上漲，該市房源短缺持續數月。

Vegasnomics總經理David Grana表示，加州人外逃將可能助長當地房地產 市場，看起來加州人外移情況，不會很快停止，甚至到2022年。

Grana說，最近他們有800多個物業上市，但在2008年經濟蕭條前，每週約有1000至1200物業上市。「現在，我們遠低於這個數字，但我們的人口甚至更多。」

然而，房源的不足推高房價，但利率下降，也幫助小額購屋者回頭。拉斯維加斯房地產經紀Aldo Martinez說，房源下降，但利率也下降，這幾乎可讓兩者相抵銷，即使售價上漲，但整體成本卻保持不變。Martinez相信，隨著愈來愈多的租房者精算後，他們將認真考慮購屋。

David Grana表示，將加州人帶到內華達州 ，也可能造成內華達州人，遷移至更有利的住房市場，「目前聽到的消息是，許多以屆空巢期的屋主，正將物業拋售，以便遷移至外州。」

「但不幸的是，對那些有在，想搬到新學區的家庭而言，將不得不以高價售屋，再以高價購屋。」