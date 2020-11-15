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川普各州選舉官司幾近完敗 翻盤機率渺茫

年收入減 傳統IRA轉Roth可省稅

記者謝雨珊／洛杉磯報導
年末通常是做財稅規劃的好時機。（本報檔案照）
年末通常是做財稅規劃的好時機。（本報檔案照）

年末通常是做財稅規劃的好時機。2020年將進入尾聲，美國稅法因應疫情產生重大改變，如何妥善規劃達到節稅效果，在百業蕭條之下變得尤其重要。

過去的12個月，為因應新冠肺炎帶來的緊急狀況，聯邦政府今年3月通過經濟紓困法案（The CARES Act），之後也分別通過賑災法案（Disaster Relief Act）及退休金法案 （The SECURE Act）。這些法案不但延長許多已過期或將到期的減稅條款，也修改一些退休條款。考量到民主黨總統候選人白登將接任第46任美國總統，稅法制度可能調高富人所得稅率，會計師提供幫助降低2020年個人所得稅的建議。

會計師李新忠建議民眾善用標準扣除額。倘若2020年逐項扣減額度接近標準扣除額，民眾可考慮在年底前增加支出，讓逐項扣減額度超過標準扣除額，降低2020年稅金。根據稅法，單身的標準扣減額是1萬2400元、夫妻合報為2萬4800元。

退休增強法案取消傳統IRA帳戶存錢的年齡限制，也就是說，只要在2020年滿70歲半或以上仍在工作者，還是可存錢進入傳統IRA帳戶。另外，有些人今年受疫情影響失業，年收入減少，稅率跟著降低，李新忠認為，這是將傳統IRA轉為Roth IRA的最佳時機。

李新忠表示，儘管目前川普稅法將稅率維持至2026年，不過總統大選的結果意味著稅率可能提高。不少人受疫情影響，2020年收入減少，代表報稅稅率可能比往年低。張青表示，Roth IRA是非常好用的工具，拿出來以後連本帶利都不用繳稅。如果納稅人今年的所得稅率很低，可以考慮使用這個工具。

李新忠並建議善用投資所得的0%稅率好處。他說，2020年若課稅所得在4萬元或以下，單身的長期資本利得及合資格股利所得，可享有0%稅率好處。夫妻合報的話，課稅所得必須在8萬元或以下。李新忠表示，收入過高者雖無法享有0%稅率好處，倘若膝下有子，可考慮送給他們這些增值的股票或共同基金，出售時便不需繳稅。

現行稅法提供遺產稅很大的豁免額度，遺產和贈與免稅額為1158萬元，死亡時轉移升值遺產可得台階式的提升價值(Step-up Basis)。會計師張青指出，這種好康優惠在白登上任後很可能被取消，遺產贈與稅也可能降至500萬元。建議民眾若有遺產儘早規劃。

不過他認為白登在明年上任後，不見得就會提倡稅改，最快得等到2022年才可能實施新稅法，納稅人將有一至兩年時間針對遺產規劃做調整。

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