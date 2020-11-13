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亞裔保險理財協會 專家經驗分享談創新

記者王全秀子／洛杉磯報導
美國亞裔保險理財協會12日舉行線上年會，探討行業融合變化，創新發展市場。（視頻會議截圖）
美國亞裔保險理財協會12日舉行線上年會，探討行業融合變化，創新發展市場。（視頻會議截圖）

新冠疫情以前，保險經紀可能要常常與投保人會面，疫情之後只能改用線上辦公，讓投保流程簡化大大提高效率，進而帶動行業發展。美國亞裔保險理財協會（AAIFPA）12日舉行線上年會，由金融保險行業專家分享經驗，分析市場未來走勢，以及如何創新。

會長胡宏剛（Harry Hu）指出，年會主題是「融合變化勇於創新」，在明年4月疫苗普及前，人們生活無法恢復正常，最大的影響是居家令，讓經濟活動減少，保持社交距離、線上會議、如何使用科技維持商業活動、在安全的情況仍與客人保持聯絡，是此次探討重點。

創會會長黃海蒂（Haidi Huang）表示，2020年充滿挑戰，如何能夠盡快調整好，在困境中積極應對，勇於創新，打開新的局面，考驗每一位人士。疫情下，包括旅遊、餐飲等很多行業受到嚴重打擊，金融保險業不僅未受嚴重波及，反而市場需求旺盛，前景一片光明。

Global Atlantic Financial Group財務總監Kim Lee，在演講中指出，保險行業更新換代非常快，隨民眾對保險的意識提高，尤其亞裔民眾近十年人口迅速增長，公司會改變，需求在成長。

保險業者Lousi Puglisi表示，疫情對行業的改變很大，職員全面居家辦公，投保人和保險經紀、及保險公司代理都不需要見面，可透過在線溝通。投保程序簡化，改用電子申請檔案，41％的申請都能透過網上完成並馬上得到回覆，並因應疫情制定新制度審核流程，他相信這些都會創新保險業的發展。

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