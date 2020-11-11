選舉過後 地產界可望成為最大贏家

21號房租管制提案遭到慘敗。（記者李雪／攝影）

2020年大選雖仍有一些郵寄票數未計，不過加州 各項提案大局已定。影響房地產行業的幾項提案也都分別有了眉目，地產業者反對的第21號和15號提案恐將雙雙失敗，地產業者支持的19號提案或將通過，這可能使加州地產業成為本次大選的最大贏家之一。

本次大選有三項與地產相關的加州提案。其中管制租金 的21號提案已成定局，約六成選民反對，這對擁有房產的屋主和房東 來說都是好消息。該案允許地方政府對房齡15年以上的房屋，進行租金管制。對於房產受到租金管控的房東，政府允許其在新租約開始的頭三年，每年升高最多15%的租金，但擁有住宅物業不超過兩套的房東將獲豁免。該公投案目的是提供更多平價住宅。

另兩項提案差距不夠大，雖還不能完全定音，但目前票數顯示，地產界的勝算較高。其中試圖提高商業產業稅的15號提案反對票目前約52%，這對商業地產市場有利。該案計畫從2022-2023財年開始，對市價超過300萬元以上的商業、工業用物業徵稅時，稅基以該物業的市價為準，額外稅收將用於支持加州公立系統和社區大學建設。同時對小業主提供50萬元免稅金額。

為年長屋主換房提供優惠的19號提案，支持者目前得票率51.2%，差距雖小但地產界仍樂觀其成。截至8日，加州開票率為84%。該案允許55歲以上，或嚴重殘障，或其住宅在自然災害中被毀的房主，可將其主要住所的產業稅計稅基數轉移到加州任何地區，比其原來房價低或高的新住所。但限制家庭成員之間某些地產轉讓的稅收優惠。該政策產生的額外收入將分配給消防部門或地方政府。