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黑人的比佛利山…背後有段「黑歷史」

編譯組／綜合報導 
洛杉磯縣的Baldwin Hills、Ladera Heights、Windsor Hills與View Park常被稱為「黑人的比佛利山」。（ABC電視台）
洛杉磯縣的Baldwin Hills、Ladera Heights、Windsor Hills與View Park常被稱為「黑人的比佛利山」。（ABC電視台）

洛杉磯縣的Baldwin Hills、Ladera Heights、Windsor Hills與View Park，常被稱為「黑人比佛利山」，因為這些地方的非裔家庭通常較為富裕。但這些區域成為「比佛利山」的背後其實有著歷史因素，因為1960、1970年代，某些區域仍然禁止黑人購屋，因此他們只好選擇這些環境較優，但不排斥他們定居的社區。 

ABC 7電視報導，這些區域的房子多半要價200萬元以上，而且鄰居很可能就是雷．查爾斯（Ray Charles）、蒂娜透納（Tina Turner）之類的名人。但是當地居民並不見得樂意被當成「比佛利山」。Baldwin Hills的居民Denise Burnett就說，大家並不是含著銀湯匙出生，每個人多半都是苦過來的，才搬到這裡定居。 

Denise Burnett自己是洛杉磯加大格芬醫學院（David Geffen School of Medicine）主管，之前當過校長；她的先生Ted Burnett則是牙醫，在南洛杉磯長大。Ted Burnett說，大家都知道Baldwin Hills的非裔富人比較多，所以從小就想住到這來。 

不過當地的地產商卻講述了一段「黑歷史」。早在1960年代，很多屋主不願意賣房子給黑人，就算他們出得起那個房價也一樣不行，因此很多闖出一片天的黑人，選擇住進Baldwin Hills，因為這裡風景漂亮，而且願意讓黑人搬進來。 

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