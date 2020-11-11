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19號提案贏面大 造福弱勢者換房

記者李雪╱洛杉磯報導
第19號提案給年長者等群體換房稅務優惠，但價值100萬元的以內房產，才能享受抵稅額。圖為阿罕布拉市一戶掛牌上市的住宅，開價98萬元。(Zillow網站)
第19號提案給年長者等群體換房稅務優惠，但價值100萬元的以內房產，才能享受抵稅額。圖為阿罕布拉市一戶掛牌上市的住宅，開價98萬元。(Zillow網站)

第19號提案截至9日獲得51.2%的支持，雖然正反之間差距不太大，但一些媒體已經宣布通過。該案有兩個主要部分，增加豪宅在家人之間轉移的物業稅，同時給年長者等群體換房稅務優惠。

該提案帶來的最大變化，包括符合要求的屋主可以將低稅基移至新房，如果新房屋價格更高，屋主可保留原房價的低稅基，只需要對兩房的差額部分支付較高的產業稅。屋主最多可以搬三次，都能享受該低稅基。且屋主可以搬至加州任何地方。

該案除了福澤年長者、殘障人士和災害中失去家園的群體，還因為能刺激這些群體換房，增加房屋市場流動性，而深受地產從業者歡迎。不過業者認為，該案畢竟並不能增加或減少供應量，因此對房價不會有太大影響。

支持者預計，若認證通過，對符合標準的群體來說，會是個巨大的利多，因此這些屋主中會有不少人趁近來低利率，積極換房。資深地產經紀袁立功表示，這會讓地產行業活絡，對經濟的刺激也功不可沒。換房一買一賣就是兩筆交易，整個流程中涉及到的銀行、經紀、公證、估價、質檢等，以及換房後的裝修、家具等，能給一大票行業帶來商機和工作。

還有地產業者表示，年長者退休後生活方式也有改變，但常苦於換房的產業稅大增，所以只能住在原來的屋子。如今能帶著低稅基換房，讓年長的屋主可以搬到更清淨適合養老的地區，而把原先為了孩子讀書、上班方便的好學區，以及靠近市中心的房子，讓出給希望買房的年輕人。

不過一些想要把房產留給子孫的屋主也擔心，子孫未在一年內遷入自住，該物業會自動重新以市價估值。此外若是百萬豪宅，價值100萬元以內才能享受抵稅額，100萬元以上的部分不能豁免。

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