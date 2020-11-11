奇諾市新建案 年輕族群好選擇
聖伯納汀諾縣奇諾市（Chino）近日公布一項大型開發計畫「Preserve社區鎮中心」（Town Center at Preserve），正在聽取公眾意見。這項開發案包括居民住宅區、購物休閒區及社區中心等。一旦完成，將成為奇諾市另一個經濟繁榮商業區，但該尚未確定開工時間。
奇諾市Town Center at Preserve開發案，占地16萬9590平方呎，屬於現代社區規模，集合吃住、生活休閒、購物、寫字樓於一體。位於市區南部與東谷市比鄰Main街上，附近是大型居民區Preserve社區。市府認為，當地居民平均家庭年收入在10萬5552元，是市區中產階級居民集中區。
依據設計規畫，Town Center at Preserve配備現代化設施，營造激發活力，中心的各種零售商業及休閒場所，可吸引更多消費者與家人。據當地居民說，這項規畫選址頗有匠心，與東谷市相鄰。東谷市是內陸發展較快城市，居民家庭收入較高，近年也開發不少商業中心。
根據奇諾市府資訊，Preserve社區近年遷入居民愈來愈多，而且很多是亞裔居民，包括華裔、韓裔、印度裔、菲律賓裔、越南裔，其他居民有白人、非裔、西裔，居民平均年齡較輕，是市區主要消費群體。據稱，奇諾市曾連續兩年獲評加州最適合年輕人生活城市。
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