15號提案難通過 反對方指時機荒謬

擴徵商業產業稅的第15號提案，贏面不大，在疫情下顯得時機完全不適合。(Zillow網站)

擴徵商業產業稅的第15號提案，目前贏面不大，令大小物業業主們鬆一口氣，否則恐將會把更多機會拱手讓給一些虎視眈眈計畫「抄底」，收購處於不良資產的投資 人。

和21號提案類似，有分析家認為，不少選民都有有朝一日成為「業主的心態」，因此不希望太打壓業主，似乎也是15號提案反對方占上風的原因，但也令不少人意外。

但美國房地產商業協會(REBI)講師吳程遠認為，這並非是「業主心態」，15號提案在加州 公投否決的人多，證明這個法案提出的時機十分荒謬，加州面臨疫情 打擊之餘又逢天災，政府需錢孔急可以理解，但商業及工業地產改為依據當前市值課稅，無異殺雞取卵。該提案未過，則為加州商業發展留下重新出發的契機。

吳程遠表示，在零售業與餐飲業度過寒冬之際，業主同樣承受收入驟減壓力，最終無可避免把增稅壓力轉嫁至承租商家身上。15號提案被否決讓加州經濟鏈得以保全之餘，也為商業及工業不動產爭取到更多時間，為疫後發展作升級準備，也讓更多境外投資者願意繼續在加州投資加碼。

該案反對方還指出，其推出除了因為在疫情期間不合時宜以外，如今眾多企業都在離開加州，增加商業產業稅，會造成企業負擔更重，也不是好時機。

吳程遠透露，擔心這條法案通過的大多是現有業主。因為會直接影響到他們的產業稅，以及未來物業能賣出的價格。其他人則觀望疫情、提案、是否市場趨向崩跌等，他形容「禿鷹們正虎視眈眈」。