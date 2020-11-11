21號提案未過關 反映選民想購房

21號提案受挫已成定局，反對方認為，提案未通過對房東 是好消息，還可能反映出有不少選民有「業主心態」，認為自己是未來的房東，也表現出目前不少民眾有購房意願。提案支持方則認為，除了地產商傾注大筆競選經費反對該提案，疫情對此結果也有所推動，因為疫情期間不少房東都因房客不付房租陷入困境，引起不少選民對租金 管制反感。

此案未能通過，雖不一定會對地產市場有進一步推動作用，不過確實讓屋主們鬆了口氣。資深地產經紀袁立功表示，提案未通過因此維持原狀；任何房東當然都不希望受地方政府租金控制，尤其對投資 的房東是好消息。

不過租金管制一直是懸在屋主頭上的達摩克斯之劍，21號提案比加州AB 1482更進一步，未來仍可能捲土重來，且不少地方政府也陸續推出類似政策。

但袁立功樂觀認為，對地產市場的影響有限，即使若是通過可能確實會讓買房的投資人意願低一點。但若沒有別的更好投資方向，實際上仍會投資房地產。因為加州地產平均年報酬率4至6%，雖不一定如股票或基金好，但因低頭款就可投資，有槓桿效用，貸款利息也可抵稅，固定租金收入風險較低等好處，仍對投資者具有吸引力。

管控租金的21號提案在加州公投失敗，令不少人都感意外，其實2018年類似法案也以差不多的差距慘敗。根據加州公共政策研究所（California Public Policy Institute）大選前調查給出的解釋是，三分之二選民是屋主而非房客，因為房客較少投票。