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亞裔保險理財協會 線上年會分享經驗

記者王全秀子／洛杉磯報導
會長胡宏剛分享此次年會主題。（會議截圖）
會長胡宏剛分享此次年會主題。（會議截圖）

美國亞裔保險理財協會（AAIFPA）年會訂11月12日下午1時在線上舉行，主題是融合變化勇於創新，準備開拓明天，邀請美國主流保險業者分享經驗。今年受疫情影響首次在線上舉辦年會，希望為專業人員提供平台，讓大家聽到不同聲音。

會長胡宏剛（Harry Hu）表示，亞裔保險理財協會是非營利組織，致力在全美各社區推動保險理財行業和促進發展。今年將發表亞裔保險理財協會對亞裔金融保險市場的重要性和影響，該行業在2020年面臨的最大挑戰、對未來金融保險業的展望等主題，邀請各大保險公司代表和行業資深業者前來分享。

創會會長黃海蒂（Haidi Huang）表示，疫情發生以來，保險公司發生很多改變，如健康保險從300萬元提高至500萬元保額不用體檢，投保人和保險經紀、及保險公司代理都不需要見面，可透過在線溝通。投保程序簡化，改用電子申請檔案，因應疫情而制定的新制度審核流程，這些都會創新保險業的發展。

黃海蒂認為未來金融保險業會蒸蒸日上。（會議截圖）
黃海蒂認為未來金融保險業會蒸蒸日上。（會議截圖）

這場突如其來的疫情，導致旅遊、服務、運輸行業飽受重挫。但金融保險行業在此次疫情中發揮重要作用，由於該行業是必要活動的行業，因此從業人員在疫情期間從未間斷工作，也讓民眾更了解到保險的重要性，因此今年案件申請數量相較於去年還增加很多。

她認為，這個行業前景光明，需求越來越多，隨著民眾對保險認知越大，對行業人員專業程度要求更高，而許多傳統行業再也回不來了。

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