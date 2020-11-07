州府強制新建平價屋 各市表示「不可能」 50城上訴

黃瑞雅舉例在洛市南邊一處皆是平房的區域，高聳起摩天大樓公寓，租金3100元起價，這樣的開發案不能解決遊民問題。（MLS圖片）

加州 為了解決住房短缺危機，推出「區域住房需求分配」（RHNA），強制所有城市規畫建設一定比例的平價屋。2021年開始的下一個周期，南加 各市被分配到了超多的建房任務，紛紛表示「不可能」，目前南加已有50個城市上訴。

州住房和社區發展部（SCD）責成南加州政府協會（SCAG），在其六縣轄區的政府機構成員中總共分配134萬套住房。SCAG根據包含人口、家庭和就業預測的報告，決定到2029年10月，南加六縣共191個城市每個地區必須畫分的新房數量。按照該計畫，洛縣到2029年底需新建逾81.3萬套住房，幾乎是其現有周期目標的五倍。橙縣同期需增加18.3萬套；內陸帝國的配額也有近30.5萬套。

華人聚居的城市分配的任務很吃重，南巴市被要求新建2064套住房，比上一個八年周期規定的數字高出3173％。阿罕布拉市被要求增加6810套，指標增長356％，而一向小而美的聖瑪利諾市也被告知要增加398套住房，比上一個周期的計畫增長19800％，市議員黃文谷也表示不可能。

即使是新建案相對較多的巴沙迪那市，想要實現2029年新建9408套住房的目標，該市認為「絕不可能辦到」。

從9月11日開始，不同意這些配額的地方政府可以提出上訴。目前南巴沙迪那市已提出上訴，黃文谷透露聖瑪利諾市也已提交上訴。

約巴林達（Yorba Linda）市議員黃瑞雅是SCAG下屬RHNA小組委員會主席，除了負責南加地區各地的分配以外，該小組委員會將在聽取上訴後對配額進行調整。她早在該計畫出爐時就表示「預計會有相當多的上訴」，因為許多地方管轄區都認為，他們當地的聲音被忽視了。10月30日她表示，10月26日是截止日，委員會已經收到50個城市的上訴。

各市分攤的指標基於南加州的整體任務。據州住房和社區發展部的決定，南加的住房目標應該是目前周期的三倍。目前這個周期將於2021年10月結束。下一個周期則是到2029年底，南加必須提供超過130萬套的新住房，這幾乎相當於橙縣和范杜拉縣現有房屋的總數，這也讓SCAG勉為其難。

黃瑞雅認為，州府分給南加的130萬套新住房的指標本來就不合理。她引述房地美2月的一份報告指出，加州的住房總缺口為82萬套，而不是330萬。有私人機構的研究發現，州的報告有些地方重複計數了，如果重新調整應該和房地美的數字差不多。

黃瑞雅認為，州府的政客們利用遊民和住房危機做藉口來搞開發，是因背後的金主都在地產界有大量投資。她表示，遊民危機背後的原因包括教育、精神健康衛生、工作等，如果這一堆問題都不去解決，光是蓋房子給遊民住，用稅款幫遊民付租金 又能支撐多久？更何況不少城市寸土寸金，怎麼可能造得出平價房？如今新建案從土地到租金都十分昂貴，普通人都付不起更何況遊民。