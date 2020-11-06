沒貴多少還省心 年輕買家偏好新屋

亞凱迪亞市的一處新樓盤。（記者李雪／攝影）

新樓盤對年輕買家原本就極具吸引力，加之近來市場上房源緊縮，一些年輕買家們認為，和其他買家搶房出價過程太麻煩，而且價格也被推高，不如加幾萬元去買明碼標價的新開發房屋。

任氏夫婦在疫情 期間，買了一間阿罕布拉 市的全新康斗，主要原因是「沒貴多少，過程還省心」。夫婦倆人表示，原本一開始也沒有打定主意一定要買全新房，只是覺得不要太舊即可。他們在疫情前開始看房，最早就先看了這處新開發的產業，之後也看了其它二手房，「基本上看了新房，再去看二手，不管原屋主弄得再好，都會難以下決定」。

二手房還要裝修 開銷更大

任太太表示，看了一圈下來，發現阿罕布拉市其他差不多面積的舊公寓、康斗，價格差不多也要60多萬元，而如果加價到70多萬便可買到全新康斗，何樂而不為？更何況買二手房還要裝修，添置新硬件，算下來的價格差距就更小了。此外，和別人搶房出價的過程也很費神，新房子省心太多，「適合我們這種怕麻煩，也沒什麼購房裝修經驗的人」。

地產經紀章禮定最近在十天之內，代表同一名香港買家購入兩戶全新樓房，用於投資出租，一戶在聖蓋博 市、一戶在亞凱迪亞市。以聖蓋博市那套房為例，以82.5萬元成交，對面就有零幾年蓋的二手房，價格卻只差8萬元，新房卻能帶來全新的感覺。他表示，全新房子對年輕人或從中國及香港來的買家更受歡迎，客戶通常走入建商設立的樣板間都會很喜歡。

新房裝潢風格 年輕人喜愛

此外，新房子的建築設計也非常適合年輕人的品味。任太太表示，新房子在戶型、審美方面都要進步一些。通常現代住宅建築中窗口開得更大，空間更通透，層面也更高，如果購買老房子翻新也難做到，尤其因為會涉及到改變外觀，需要小區和市府同意。此外，最近剛搬入新屋的夫婦倆就表示，小區的鄰居構成也相對比較單一，基本是類似收入的年輕夫婦，也很安全。如果是老房子，鄰居可能是住了幾十年的，收入、素質、教育和年齡通常大不同。

剛在河濱縣東谷市購買了一套全新康斗的年輕新婚夫婦高先生就表示，現在市面上房價高、房源緊，即使買二手房也難搶到，且價格也貴。新樓盤的價格其實也差不太多，而且一個新開發的小區裡就有多套可以選，所以還不如加點錢買套全新的。

他表示，通常二手房還是會有不滿意的地方需要修改，或者太舊的地方需要翻新。而新建的樓盤都是精裝好，不必自己裝修很省事。新房子至少會有個五、六年不用擔心電路、水管等出問題，這些說來事小，如果有問題會很麻煩，大修太費錢，不修每天又被不便困擾，新房子就不會有這些問題。

另外他表示，因為美國的房屋經常是幾年就更新一次房屋建築法規，新房子肯定滿足這些新的法律法規，不論是外觀、舒適度、便捷度，房屋結構的合理性，都更加契合當下買房者的期待。